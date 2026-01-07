Décembre 2025 : l’inflation en France confirme son reflux

En France, l’inflation en décembre 2025 marque une nouvelle étape de reflux, selon les dernières estimations publiées début janvier 2026. Après plusieurs mois de décrue progressive, la dynamique des prix confirme un apaisement, même si certaines tensions persistent, notamment sur l’alimentation et certains services.

Inflation en décembre 2025 en France : un ralentissement confirmé des prix

L’inflation atteint 0,8 % sur un an en décembre 2025 en France, contre 0,9 % en novembre, selon l’Insee. Ce ralentissement s’inscrit dans une tendance graduelle observée depuis l’automne. Ainsi, malgré une hausse toujours visible des prix, le rythme annuel diminue, ce qui modifie progressivement le paysage économique. Cette évolution confirme le scénario anticipé par de nombreux économistes, qui tablaient sur un atterrissage en fin d’année.

Sur un mois, l’inflation repart légèrement à la hausse, avec une progression de 0,1 % en décembre 2025 après un recul de 0,2 % en novembre 2025. Cette évolution mensuelle s’explique notamment par des effets saisonniers. En effet, les prix des services augmentent en fin d’année, tandis que la consommation liée aux fêtes soutient certains segments. Selon l’Insee, ce léger rebond mensuel ne remet pas en cause la tendance globale de désinflation observée en France en décembre 2025.

Inflation en décembre 2025 en France : l’énergie fait chuter la hausse globale

Le principal moteur du recul de l’inflation reste la nette baisse des prix de l’énergie qui chutent de 6,8 % sur un an. Selon l’Insee, « les prix de l’énergie baissent plus fortement en décembre », ce qui contribue directement au ralentissement global, a indiqué l’institut statistique. Cette évolution concerne en particulier les produits pétroliers, dont les tarifs reculent sur un an, allégeant ainsi la facture énergétique des ménages français.

Toutefois, l’inflation ne disparaît pas pour autant. Les prix de l’alimentation accélèrent encore en décembre 2025. Cette hausse de 1,7 %, liée notamment aux produits frais, pèse sur la consommation quotidienne. Selon l’Insee, cette progression compense en partie le recul de l’énergie. Ainsi, même si l’inflation globale ralentit en France, la perception des ménages reste marquée par des dépenses contraintes toujours élevées.

Inflation en décembre 2025 en France : un niveau bas comparé à l’Europe

En données harmonisées, l’inflation française atteint 0,7 % en décembre 2025, après 0,8 % en novembre. Cet indice, utilisé pour les comparaisons européennes, souligne la position singulière de la France au sein de la zone euro. Ce niveau place le pays parmi ceux où la hausse des prix est la plus contenue à la fin de l’année, dans un contexte de normalisation monétaire progressive.

Cependant, cette relative modération ne signifie pas un retour à la normale pour l’économie. Les services continuent d’afficher une progression soutenue de leurs prix (+2,2%), tandis que le tabac évolue à un rythme proche des mois précédents.