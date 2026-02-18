D’Encre et d’Audace : écrire pour transmettre

Des entretiens proposés par Guillaume Malkani, relayés par « Vétérans de France ».

De l’Antiquité à nos jours, l’homme de guerre et le citoyen-soldat écrivent et témoignent. À l’exemple de Jean Lartéguy, combattant et écrivain, à la fois journaliste et romancier. Militaires, gendarmes, policiers, issus d’unités conventionnelles ou d’élite, pompiers, juristes, historiens, journalistes ou encore citoyens engagés : ils ont écrit et témoigné. Cette chronique, courte et adaptée au format des réseaux sociaux – notamment LinkedIn, mais aussi Instagram – se propose de relayer leurs ouvrages à partir d’interviews brèves et inédites organisées autour de quatre interrogations. Toujours les mêmes :

3 mots pour décrire le livre ?

Pourquoi ce sujet ?

Un souvenir marquant durant l’écriture ?

Un prochain livre ?

Du chef d’état-major de l’armée de Terre (CEMAT), le Général Pierre Schill, à l’ancien directeur de la CIA, David Petraeus, jusqu’au célèbre commando Marine Marius, ou la reporter de guerre Dorothée Olliéric, n’hésitez pas à vous imprégner de cette vaste « milittérature » !

D’Encre et d’Audace, c’est proposée deux jours par semaine, et à suivre sur les réseaux de « Vétérans de France ».