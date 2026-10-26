Des milliers de Français laissent tomber leur Livret A pour une épargne à 3,5 % : ce rendement explique tout

Du 19 octobre au 3 décembre 2026, BforBank propose un taux bonifié de 3,50 % brut annuel pendant douze mois sur son compte sur livret Bfor+, confirme MoneyVox. L’offre s’adresse uniquement aux clients ouvrant un premier Livret Bfor+, et ne s’applique que sur les 300 000 premiers euros placés.

Une fois ce plafond dépassé, ou la période de douze mois écoulée, le taux de base reprend ses droits : 1,50 % brut, en vigueur depuis le 16 octobre 2026. Des milliers de Français remplaceraient déjà leur Livret A par ce produit.

Concrètement, un épargnant plaçant 3 000 euros pendant un an au taux boosté récupère 105 euros d’intérêts bruts, soit 72 euros nets une fois la fiscalité appliquée.

Contrairement au Livret A ou au LDDS, les intérêts du Livret Bfor+ sont soumis au prélèvement forfaitaire unique de 31,4 %. Ce prélèvement ramène le taux de 3,50 % à environ 2,40 % net, un niveau qui reste supérieur au taux net du Livret A.

Le plafond de versement change aussi complètement d’échelle. Là où le Livret A s’arrête à 22 950 euros, le Livret Bfor+ peut accueillir jusqu’à 4 millions d’euros. Rien n’empêche par ailleurs d’ouvrir plusieurs livrets Bfor+ en parallèle, un pour chaque projet personnel, afin de séparer ses placements.

Le produit reste un livret bancaire classique sur le plan de la sécurité : le capital est protégé des aléas des marchés financiers, et les sommes déposées sont couvertes par le fonds de garantie des dépôts et de résolution jusqu’à 100 000 euros.

L’argent reste disponible à tout moment, via un simple virement de compte à compte, et l’ouverture est possible dès 10 euros. Aucun frais n’est appliqué, ni à l’ouverture, ni sur les versements, ni sur la gestion, ni à la clôture.

Pour souscrire et bénéficier du taux boosté, il faut toutefois ouvrir un compte courant chez BforBank. La démarche se fait directement depuis l’application mobile de la banque.