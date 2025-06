Livret A : voilà comment dépasser le plafond et gagner plus d’intérêts

Créé en 1818, le Livret A reste un produit d’épargne symbolique en France. Malgré les hauts et les bas de l’économie et les mutations sur les marchés financiers, il continue d’attirer un grand nombre d’épargnants grâce à ses atouts. Toutefois, avec une inflation qui fluctue et des taux d’intérêt qui se réajustent, il est important pour chacun de bien comprendre comment fonctionne le Livret A et de jeter un œil sur les autres options disponibles.

Le plafond et la collecte : les chiffres à connaître

Le plafond du Livret A est actuellement fixé à 22 950 € pour les particuliers. Ce montant, inchangé depuis le 1er janvier 2013, a été mis en place pour éviter qu’une trop grande part d’épargne ne se concentre sur ce produit réglementé. Selon un rapport de la Banque de France, près de 13 % des livrets dépassaient ce plafond fin 2023, ce qui montre bien l’importance du Livret A dans le portefeuille des Français.

En mars, la collecte a atteint seulement 400 millions d’euros, soit la plus faible depuis mars 2016. Les fonds ainsi recueillis servent principalement à financer des projets d’intérêt général, comme le logement social, renforçant ainsi son rôle majeur dans l’économie française.

Les intérêts et le rendement : comment ça se passe ?

Depuis le 1er février 2025, le taux d’intérêt du Livret A est de 2,4 %, en baisse par rapport aux 3 % précédents. Les intérêts, calculés par quinzaine, s’ajoutent au capital initial pour générer des intérêts composés. Même si ce rendement se situe au-dessus de l’inflation qui a été de 0,8 % en mars et avril, il faut garder en tête que, dans une période d’inflation généralisée, le rendement réel pourrait être moins avantageux.

Un avantage non négligeable du Livret A est l’exonération fiscale sur les intérêts perçus, ce qui en fait une option d’épargne nette particulièrement intéressante pour les particuliers.

D’autres solutions que le Livret A

Face aux limitations du plafond et au rendement actuel du Livret A, plusieurs alternatives s’offrent à ceux qui souhaitent diversifier leurs choix d’épargne des Français.

Le Livret d’Épargne Populaire (LEP) offre un taux de 3,5 %, mais son accès est soumis à un plafond de revenus et il est limité à 10 000 €. Ce produit peut donc être intéressant pour ceux qui remplissent les conditions.

Le livret de développement durable et solidaire (LDDS) propose un taux identique à celui du Livret A, soit 2,4 %, avec un plafond fixé à 12 000 €. En mars, la collecte a atteint 610 millions d’euros, ce qui témoigne de l’attrait de ce produit tout en finançant des projets éco-responsables.

L’assurance-vie se distingue par une capacité d’épargne illimitée et une fiscalité avantageuse après huit ans, grâce à des abattements fiscaux significatifs (4 600 € pour une personne seule et 9 200 € pour un couple). Des contrats comme Actépargne 2 combinent fonds en euros et unités de compte, offrant ainsi une bonne flexibilité et une diversité de profils de risque.

Le plan d’épargne retraite individuel (PERIN) prend une place importante en 2025 pour préparer une retraite confortable. Les versements sont déductibles dans la limite de 10 % des revenus du travail, offrant une perspective fiscale intéressante, même si les fonds restent bloqués jusqu’à la retraite.

Astuces pour booster son épargne

Pour tirer le meilleur parti de son épargne, il est conseillé de diversifier ses placements afin de limiter les risques tout en essayant d’obtenir des rendements plus intéressants. L’intégration des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) est devenue déterminante en 2025 pour choisir ses supports d’investissement.

Il est également recommandé de constituer une épargne de précaution couvrant trois à six mois de dépenses courantes. Une fois que le plafond du Livret A est atteint, cela peut être l’occasion de revoir sa stratégie financière dans son ensemble.