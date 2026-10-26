Google Messages prépare une mise à jour pour faciliter la vie des utilisateurs

Fini le point perdu sur Google Maps : Google Messages pourrait bientôt afficher votre position en vue satellite, avec trafic en direct. De quoi enfin retrouver vos amis sans tourner en rond devant un centre commercial.

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Léo Charcosset
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Google Messages prépare une mise à jour pour faciliter la vie des utilisateurs
Google Messages prépare une mise à jour pour faciliter la vie des utilisateurs © journaldeleconomie.fr
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Partager sa position en direct dans Google Messages ne se limitera bientôt plus à un simple point sur la vue standard de Google Maps. Les utilisateurs pourront choisir d’autres types d’affichage, comme les vues Satellite ou Relief, et consulter les conditions de circulation en temps réel pour localiser plus facilement la personne avec qui ils échangent, confirme Phonandroid.

La découverte a été faite par le site Android Authority, qui a mis la main sur ces options en analysant le fichier APK de la version bêta 20261013 de l’application.

Jusqu’à présent, toute position partagée ou reçue en direct dans Google Messages s’affichait uniquement sur la vue standard de Google Maps, sans possibilité de basculer vers une autre représentation. Dans la version bêta repérée par Android Authority, un nouveau bouton permet de sélectionner le type de carte et d’afficher des informations supplémentaires, comme le trafic.

Le site donne un exemple concret : retrouver un ami devant un centre commercial bondé, avec plusieurs entrées. En vue classique, sa position apparaît comme un simple point près d’un grand bloc gris. En vue satellite, il devient possible de repérer s’il se trouve près du parking ou d’une entrée précise.

Autre cas de figure cité : lorsqu’un ami prévient qu’il sera en retard, l’affichage du trafic en temps réel permet de vérifier s’il est effectivement bloqué dans les embouteillages.

Aucune date de déploiement n’a pour l’instant été communiquée. Les nouvelles fonctions de Google Messages passent généralement par une phase de test avant d’être proposées à un nombre restreint d’utilisateurs, puis étendues progressivement. Rien ne garantit non plus que ces options verront le jour telles quelles : Google peut encore modifier ses plans, voire les abandonner.

Cette évolution s’ajoute à une série d’ajustements plus discrets apportés à Google Messages ces derniers mois, dont une amélioration de la fonction de copie en septembre 2026. L’application doit par ailleurs accueillir une section consacrée aux jeux, dont le contenu précis n’a pas encore filtré.

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