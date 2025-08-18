Des milliers de Peugeot 308 rappelées pour un problème de ceinture

L’alerte a été publiée le vendredi 15 août 2025 sur RappelConso, la plateforme gouvernementale dédiée aux rappels de produits. Elle concerne des voitures Peugeot 308 dont la ceinture de sécurité arrière pourrait se détacher ou céder en cas d’impact. L’information a été relayée par plusieurs médias nationaux et s’inscrit dans le cadre du système européen Safety Gate (ex-RAPEX). L’enjeu de sécurité est majeur : il s’agit d’un organe de retenue essentiel pour prévenir des accidents graves.

Ceinture de sécurité : quelles Peugeot 308 rappelées en France ?

Selon la fiche officielle RappelConso (réf. SR/02928/25), le rappel vise la Peugeot 308 de tourisme produite du 12 octobre 2015 au 1ᵉʳ février 2019 (période d’identification Safety Gate). Le défaut est précisément décrit ainsi : « Les ancrages de ceinture de sécurité du siège arrière peuvent ne pas résister suffisamment à l’impact de la force. Cela pourrait limiter la capacité du rétracteur à retenir un passager en cas d’accident entraînant des blessures. » Cette description, publiée par l’autorité française, constitue la base de l’alerte transmise via le système européen.

Par ailleurs, les numéros de réception CE permettant d’identifier finement les modèles concernés sont indiqués : e22007/460405*04, **e22007/46040506-09, **e22007/46040511-13, **e22007/46040515-24, e22007/460405*26 (référence utile pour vérifier la correspondance sur la carte grise, repère K).

Ceinture de sécurité : risques identifiés et points de contrôle à connaître

Sur le plan technique, l’alerte porte sur la résistance mécanique des points d’ancrage supérieurs de la ceinture de sécurité arrière. En cas de choc, un ancrage affaibli peut rompre, ce qui réduit la capacité du rétracteur à maintenir le passager. Le texte officiel mentionne explicitement un risque de blessures. Le message est clair : tant que la ceinture de sécurité n’a pas été contrôlée et, si nécessaire, remise en conformité, le niveau de protection peut être inférieur aux attentes réglementaires. Pour un média destiné au grand public, il faut rappeler qu’une ceinture de sécurité intègre plusieurs fonctions (rétracteur, ancrages, prétensionneur, enrouleur) qui travaillent de concert ; un défaut d’ancrage suffit à compromettre l’ensemble.

Côté identification, deux repères administratifs aident à se situer : le VIN (repère E sur la carte grise), à saisir dans l’outil constructeur pour savoir si la voiture est concernée, et le numéro de réception CE (repère K), utile aux professionnels pour confirmer l’éligibilité. Les dates de production et la liste des réceptions CE publiées permettent d’orienter rapidement le diagnostic. L’objectif n’est pas d’alarmer, mais de prioriser la vérification de la ceinture de sécurité arrière sur les 308 visées, avant tout long trajet familial ou autoroutier.

Rappel de Peugeot 308 : que doivent faire les propriétaires ?

En France, la marche à suivre est standardisée : 1) vérifier l’éligibilité via l’outil officiel Peugeot en entrant le VIN ; 2) prendre rendez-vous avec un réparateur agréé ; 3) faire réaliser le contrôle et, le cas échéant, la remise en conformité. Le constructeur précise que l’intervention relative à un rappel de sécurité est gratuite et doit être effectuée « le plus rapidement possible ». Sur le plan pratique, il est recommandé d’apporter la carte grise pour faciliter la vérification du repère K (réception CE) et de la période de production.

En Belgique, le site Peugeot en français propose le même module VIN pour vérifier une campagne de rappel et orienter vers le réseau local. En Suisse romande, la page francophone de Peugeot CH offre aussi l’outil de vérification et rappelle le caractère gratuit des interventions liées à la sécurité. Au Luxembourg, le portail Peugeot LU fournit le même service de contrôle par VIN. Dans tous les cas, l’alerte publiée via Safety Gate est européenne.