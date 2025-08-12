Donald Trump renonce à taxer l’or importé et calme la flambée des prix

Le 11 août 2025, à la surprise des investisseurs, Donald Trump a annoncé que l’or ne subirait pas de droits de douane supplémentaires. Une clarification qui met un terme à plusieurs jours de spéculation intense et qui rebat les cartes pour les acteurs du négoce international de métaux précieux.

Une mesure douanière évitée in extremis

Depuis quelques jours, l’US Customs and Border Protection (CBP) envisageait d’instaurer un tarif de 39% sur des lingots d’un kg et de 100 onces (environ 2,83 kg), importés principalement de Suisse. Cette perspective avait alimenté une flambée des prix, les opérateurs anticipant un choc d’approvisionnement. Mais, à la surprise générale, le 11 août 2025, dans un message publié sur Truth Social, le président américain a tranché : « L’or ne sera pas soumis à des droits de douane ! ».

À la suite de cette annonce, les contrats à terme sur l’or ont reculé de 2,48%, pour se fixer à 3404,70 dollars l’once, soit environ 3115 euros. Ce reflux intervient après que l’once a atteint un pic historique, propulsée par les craintes tarifaires.

Les marchés ont interprété cette clarification comme un signal de préservation des échanges. Pourtant, la prolongation simultanée des droits de douane américains contre la Chine montre que la politique commerciale de Washington reste sélective et potentiellement changeante.

Un répit pour les professionnels de l’or

Dans l’architecture du commerce international, l’or occupe une position stratégique, tant comme actif de réserve que comme matière première industrielle et joaillière. Les États-Unis absorbent chaque année plusieurs centaines de tonnes de ce métal, en grande partie transformées ou réexportées via les places financières.

Pour les raffineries helvétiques, qui assurent près de la moitié du raffinage mondial avec environ 1.500 tonnes traitées par an, l’annulation de ce tarif évite une distorsion majeure dans les flux vers l’Amérique du Nord. Une hausse de 39% sur le prix des lingots aurait réduit la compétitivité de ces exportations, tout en créant un effet domino sur les marchés asiatiques et européens.

En écartant l’hypothèse d’une taxation renforcée sur l’or, Donald Trump a offert un répit aux marchés et aux opérateurs de la chaîne logistique mondiale du métal. Mais la coexistence de cette détente sectorielle avec la fermeté sur d’autres dossiers commerciaux montre que la politique américaine peut évoluer rapidement. Pour les investisseurs, la vigilance reste de mise.