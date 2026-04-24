L’eau potable contaminée par les pesticides, l’État assigné devant la justice

L’eau potable française menacée par la pollution agricole : un contentieux judiciaire majeur

La qualité de l’eau potable en France traverse une crise sans précédent. Face à la contamination croissante des captages par les pesticides et les nitrates d’origine agricole, deux organisations non gouvernementales majeures ont franchi le cap de l’action judiciaire. France Nature Environnement (FNE) et l’Association Citoyenne et Laïque des Consommateurs (ACLC) ont déposé un recours devant le tribunal administratif de Paris, assignant directement l’État pour ce qu’elles qualifient de « carence fautive » dans la protection de cette ressource vitale.

Cette initiative juridique s’inscrit dans un contexte particulièrement alarmant : près de 28 % de la population française a consommé en 2024 une eau non conforme aux normes sanitaires, selon les données officielles du ministère de la Santé. Cette proportion révèle l’ampleur de la dégradation environnementale et ses répercussions directes sur la santé publique. Une situation qui rappelle l’importance cruciale de disposer d’informations claires sur la qualité de l’eau distribuée aux citoyens.

Les ONG mobilisées contre la contamination agricole

France Nature Environnement, réseau rassemblant plusieurs milliers d’associations locales de protection de l’environnement, s’allie à l’ACLC pour porter ce combat devant les tribunaux. Leur démarche s’articule autour d’un constat implacable : l’eau distribuée au robinet des Français contient de plus en plus fréquemment des résidus de pesticides issus de l’agriculture intensive.

« Boire de l’eau potable, ce n’est pas une option, c’est un droit », martèle Ana Cohen, chargée de l’agriculture chez France Nature Environnement, selon TF1 Info. Elle révèle des chiffres particulièrement préoccupants : « 15 % de la population a bu de l’eau non conforme pour les pesticides sur plus de 30 jours en 2024. En 2020, nous étions à 3 %, nous sommes donc passés de 3 % à 15 % en quatre ans. »

Cette évolution spectaculaire s’explique en partie par l’amélioration des techniques de détection, qui permettent désormais d’identifier un nombre croissant de substances chimiques. Néanmoins, elle témoigne également d’une réalité préoccupante : la pression exercée par les pratiques agricoles sur les ressources hydriques s’intensifie dangereusement.

Les obligations légales de l’État en matière de protection hydrique

Du point de vue juridique, la position des associations repose sur un socle particulièrement solide. La réglementation française et européenne impose explicitement à l’État de surveiller l’état des captages et de garantir la distribution d’une eau potable de qualité irréprochable. « C’est inscrit dans la loi française, c’est inscrit au niveau européen dans les textes des directives », rappelle fermement Pia Savart, juriste chez France Nature Environnement.

La directive européenne sur l’eau potable, transposée en droit français, établit des seuils maximaux stricts pour différents polluants, notamment les pesticides. Pour ces derniers, la limite réglementaire demeure fixée à 0,1 microgramme par litre pour chaque substance individuelle et 0,5 microgramme par litre pour l’ensemble des pesticides. Des normes que de nombreux captages français peinent désormais à respecter de manière systématique.

Le Code de la santé publique précise également les obligations incontournables des autorités publiques en matière de surveillance et de protection des ressources destinées à la consommation humaine. L’article L. 1321-1 du code établit sans équivoque que « toute personne qui offre au public de l’eau en vue de l’alimentation humaine (…) est tenue de s’assurer que cette eau est propre à la consommation ».

Un bilan catastrophique : 14 640 captages fermés en quatre décennies

Les données officielles dressent un tableau particulièrement sombre de l’évolution de la qualité de l’eau potable française. Entre 1980 et 2025, pas moins de 14 640 captages d’eau potable ont été contraints de cesser définitivement leur activité. Dans 31,9 % des cas, cette fermeture résulte directement de la dégradation irréversible de la qualité de la ressource hydrique.

Plus révélateur encore, dans 41,6 % de ces situations de dégradation, les responsables formellement identifiés sont les « teneurs excessives en nitrates et/ou pesticides ». Ces substances, massivement répandues dans les exploitations agricoles, suivent un parcours implacable : elles s’infiltrent progressivement dans les sols, rejoignent inéluctablement les nappes phréatiques et contaminent finalement les réseaux de distribution.

Les conséquences économiques de cette pollution se révèlent considérables. La Cour des comptes chiffre à plus de 250 millions d’euros par an les dépenses liées à la dépollution de l’eau en raison des pesticides. Un coût qui se répercute inévitablement sur la facture des usagers et creuse dangereusement les inégalités territoriales, certaines collectivités ne disposant pas des moyens financiers nécessaires pour investir dans des technologies de traitement performantes. Cette situation économique complexe illustre parfaitement les enjeux liés à l’accès à une eau de qualité sur l’ensemble du territoire français.

Au-delà de ces coûts directs de traitement, l’État doit également faire face aux dépenses d’assainissement préventif des zones de captage, estimées à plusieurs milliards d’euros sur la prochaine décennie selon les projections des agences de l’eau. Cette action en justice pourrait contraindre les finances publiques à assumer des investissements massifs dans la protection des ressources hydriques, représentant un enjeu budgétaire majeur pour les collectivités locales et l’État.

Les solutions préventives réclamées par les associations

Face à ce constat accablant, les ONG plaident pour une révolution profonde des politiques publiques, privilégiant résolument la prévention à la réparation. Leur recours judiciaire formule plusieurs demandes précises et détaillées :

Les associations exigent tout d’abord un meilleur accès à l’information pour les citoyens concernant l’état réel des captages et la qualité effective de l’eau distribuée. Elles réclament également la mise en place de mesures concrètes et contraignantes pour limiter drastiquement les pollutions à la source, ainsi qu’un encadrement considérablement renforcé de l’usage des pesticides autour des zones sensibles de captage.

Enfin, elles demandent instamment la prise de « toute mesure utile » pour réduire substantiellement l’utilisation des pesticides de synthèse sur les aires d’alimentation de captage, zones particulièrement stratégiques pour la préservation de la ressource hydrique.

« L’État ne respecte manifestement pas son obligation fondamentale de préserver la qualité de l’eau potable », dénonce avec véhémence Pia Savart dans les colonnes de Libération. Elle souligne avec insistance que les politiques actuelles reposent encore massivement sur des traitements de dépollution mis en œuvre une fois la ressource déjà irrémédiablement contaminée, une approche qu’elle juge fondamentalement inadéquate et économiquement aberrante.

Vers une interdiction définitive des pesticides ?

La question cruciale de l’avenir des pesticides en agriculture cristallise désormais l’ensemble des débats environnementaux. Pour protéger durablement l’eau potable, les associations environnementales prônent une sortie progressive mais résolument déterminée de la dépendance aux produits phytosanitaires de synthèse. Cette transition ambitieuse nécessiterait un accompagnement massif et coordonné des agriculteurs vers des pratiques alternatives durables : agriculture biologique, agroécologie, lutte intégrée contre les ravageurs.

Cependant, cette perspective louable se heurte frontalement aux réalités économiques complexes du secteur agricole et aux enjeux pressants de productivité alimentaire. Le récent projet de loi d’urgence agricole, présenté en réponse directe à la mobilisation des agriculteurs, illustre parfaitement ces tensions contradictoires. Certaines dispositions envisagent même la réautorisation temporaire de substances précédemment interdites, suscitant l’inquiétude légitime des organisations environnementales.

Les associations demandent parallèlement la reconnaissance officielle d’un préjudice écologique substantiel, qu’elles évaluent méthodiquement à environ 900 millions d’euros. Ces sommes considérables, si elles étaient accordées par la justice, devraient être impérativement réaffectées à des programmes ambitieux de protection de la ressource, notamment via les agences de l’eau ou des dispositifs innovants favorisant concrètement la réduction de l’usage des pesticides.