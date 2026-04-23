Rénovation énergétique : attention à ce changement pour MaPrimeRénov

Le dispositif MaPrimeRénov’ ne subventionnera plus, dès septembre 2026, les rénovations d’ampleur conservant un chauffage au gaz. Cette mesure s’inscrit dans le plan d’électrification gouvernemental visant à réduire la dépendance française aux énergies fossiles de 60% à 40% d’ici 2030.

MaPrimeRénov’ exclut désormais le chauffage au gaz des rénovations d’ampleur

Le dispositif MaPrimeRénov’ franchit un seuil décisif avec l’adoption du plan d’électrification gouvernemental. À compter du 1er septembre 2026, les aides publiques destinées aux rénovations d’ampleur cesseront de subventionner tout projet conservant un système de chauffage au gaz à son terme.

Cette révolution réglementaire redessine profondément l’écosystème de la rénovation énergétique hexagonale. Jusqu’alors, MaPrimeRénov’ constituait l’épine dorsale financière pour des millions de propriétaires aspirant à optimiser la performance énergétique de leur habitat. Dorénavant, l’accès à ces financements exigera l’abandon radical des solutions fossiles au bénéfice d’alternatives électriques, comme l’indique Le Monde.

Un dispositif central de la politique de rénovation énergétique française

Institué en 2020 pour succéder au crédit d’impôt transition énergétique (CITE) et aux subventions de l’Agence nationale de l’habitat (Anah), MaPrimeRénov’ s’impose aujourd’hui comme l’un des instruments financiers cardinaux de la mutation énergétique résidentielle. Le mécanisme déploie une grille d’aides modulées selon les ressources des foyers, oscillant de quelques centaines d’euros pour des travaux d’isolation ciblés à plusieurs milliers d’euros pour des interventions d’envergure.

Les rénovations d’ampleur, précisément ciblées par cette nouvelle contrainte, embrassent les projets orchestrant plusieurs catégories de travaux synergiques. Ces transformations globales peuvent prétendre à des soutiens financiers substantiels, culminant à 63 000 euros pour les ménages aux revenus les plus précaires. Selon les données du ministère de la Ville et du Logement, seules 10% des rénovations d’ampleur perpétuaient jusqu’à présent un mode de chauffage fossile.

Les ménages perdants face à cette nouvelle donne

Cette transformation pénalise avant tout plusieurs catégories de propriétaires. Les foyers équipés d’une chaudière gaz récente, encore performante, se trouvent contraints d’investir dans un nouveau système de chauffage pour prétendre aux aides publiques. Cette situation touche particulièrement les habitants des centres urbains denses, où le raccordement au réseau gazier bénéficiait historiquement d’une faveur manifeste.

Les copropriétés constituent un autre segment sévèrement affecté. En France, 6,5 millions d’appartements demeurent tributaires du chauffage au gaz. Le ministère n’a pas encore précisé si les logements collectifs subiront également cette restriction concernant les rénovations d’ampleur, engendrant une incertitude juridique pour les syndics et conseils syndicaux.

Les ménages ruraux forment également une population vulnérable face à ces nouvelles exigences. Dans certaines zones non desservies par le réseau électrique haute tension, l’installation d’une pompe à chaleur peut se révéler techniquement ardue et financièrement rédhibitoire, même avec le maintien des aides publiques.

Une stratégie gouvernementale d’électrification massive

Cette refonte du dispositif MaPrimeRénov’ s’inscrit dans un plan d’électrification d’envergure, dévoilé le 23 avril 2026, rassemblant 22 mesures et mobilisant 4,5 milliards d’euros supplémentaires annuels d’ici 2030. L’ambition affichée vise à comprimer la part des énergies fossiles dans la consommation française, passant de 60% actuellement à 40% en 2030, puis sous la barre des 30% en 2035. Le gouvernement légitime cette orientation par les coûts exponentiels des importations d’énergies fossiles, chiffrés à plus de 60 milliards d’euros annuels.

Cette stratégie capitalise sur les atouts du parc électrique français, décarboné à 95% grâce au nucléaire et aux énergies renouvelables. La France affichait d’ailleurs un solde exportateur net d’électricité en 2025, générant 5,4 milliards d’euros de recettes, attestant de la capacité productive territoriale.