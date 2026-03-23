EauChezMoi : l’appli pour comprendre l’eau que vous buvez



Disponible depuis le 22 mars 2026, à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, l’application EauChezMoi s’inscrit dans une nouvelle génération d’outils dédiés à la transparence sanitaire. Son objectif est clair : permettre à chacun d’accéder facilement aux données de qualité de l’eau potable dans sa commune. Car si l’eau du robinet reste très contrôlée, de nombreux consommateurs souhaitent désormais comprendre précisément ce qu’ils consomment au quotidien.

Eau du robinet : un outil simple pour vérifier la qualité chez soi

Le principe de l’application repose sur une utilisation volontairement accessible. Une fois téléchargée, il suffit d’indiquer le nom de sa commune pour obtenir un diagnostic détaillé de l’eau distribuée localement.

L’utilisateur accède alors à plusieurs indicateurs clés. Parmi eux figurent la qualité microbiologique, essentielle pour évaluer l’absence de bactéries pathogènes, mais aussi la dureté de l’eau, qui influe sur le goût et l’entartrage des appareils domestiques. S’ajoutent des données sur la présence de chlore, de fluor, de pesticides et de PFAS, selon les Dernières Nouvelles d’Alsace.

Ce niveau de détail permet d’aller bien au-delà d’une simple mention “conforme” ou “non conforme”. L’application propose une lecture fine des paramètres, traduisant des résultats techniques en informations compréhensibles. Elle devient ainsi un véritable outil de vérification pour les consommateurs, qui peuvent adapter leurs usages en fonction des résultats.

Des données officielles traduites pour le grand public

L’un des points forts d’EauChezMoi réside dans la fiabilité des informations affichées. L’application ne réalise pas d’analyses elle-même. Elle s’appuie sur des données publiques issues des contrôles sanitaires menés par les autorités compétentes, notamment la Direction générale de la santé et les agences régionales de santé, comme le souligne Le Blob.

Chaque année, ces organismes réalisent près de 18 millions d’analyses sur l’eau potable, avec environ 50 000 contrôles quotidiens. Cette surveillance massive fait de l’eau du robinet « le produit alimentaire le plus contrôlé en France », rappelle le Centre d’information sur l’eau.

Toutefois, ces données restaient jusqu’ici difficiles d’accès. L’application agit donc comme un intermédiaire. Elle centralise, simplifie et rend lisibles des informations souvent techniques. Ce travail de traduction est essentiel pour permettre au grand public de se les approprier sans connaissances scientifiques particulières.

Santé : mieux comprendre les risques et adapter ses usages

Au-delà de l’information, l’application offre un véritable intérêt en matière de santé. Elle permet d’identifier la présence éventuelle de substances préoccupantes, même à faibles doses, et de mieux comprendre leur signification.

Par exemple, les PFAS, aujourd’hui au cœur des débats, font désormais l’objet d’un suivi renforcé. Depuis le 1er janvier 2026, « le contrôle des PFAS est rendu obligatoire dans les programmes de contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine », selon l’Agence régionale de santé Grand Est. Une limite de 0,10 microgramme par litre a été fixée pour encadrer leur présence.

Grâce à l’application, ces informations deviennent accessibles. Un utilisateur peut ainsi savoir si son eau respecte les seuils réglementaires et, le cas échéant, prendre des précautions adaptées, notamment pour les populations sensibles.

Cette transparence est d’autant plus importante que la perception du risque évolue. Si 78 % des Français déclarent faire confiance à l’eau du robinet, ce niveau a reculé de 7 points depuis 2023, selon Le Dauphiné Libéré. Et « près de la moitié des Français déclarent manquer d’information, en particulier sur la qualité de l’eau distribuée », souligne le baromètre Kantar cité par Le Blob.