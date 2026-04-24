À la fin des années 1960, alors que l’horlogerie hésite entre tradition et modernité, une petite révolution discrète naît à Besançon. La Lip Nautic-Ski Electronic ne se contente pas de donner l’heure : elle plonge à 200 mètres, accompagne les sportifs de haut niveau et ose même fonctionner sans remontage. Une montre en avance sur son temps… quitte à dérouter ceux qui n’étaient pas encore prêts.

Une montre conçue pour l’extrême… et pour bousculer les habitudes. Quand la Nautic-Ski apparaît en 1967, elle ne fait pas dans la demi-mesure. Étanche à 200 mètres (une première pour une montre française), elle s’impose immédiatement comme un outil taillé pour l’action, qu’il s’agisse de plongée, de voile ou de ski. Son design aussi est pensé pour l’efficacité : une lunette tournante… mais placée à l’intérieur du verre pour éviter les chocs, un boîtier dit « compressor » renforçant l’étanchéité, deux couronnes, histoire de ne pas faire comme tout le monde. Autrement dit, une montre capable d’affronter les profondeurs… ou simplement une baignade improvisée sans crise existentielle. Et puis, il y a ce détail qui change tout : elle fonctionne avec une pile. À une époque où remonter sa montre est presque un rituel sacré, Lip propose de… ne plus rien faire. Certains utilisateurs ont dû vérifier plusieurs fois que leur montre marchait encore, tant l’absence de remontage semblait suspecte. Comme quoi, parfois, le progrès donne surtout l’impression qu’on a oublié quelque chose.

Une innovation hybride : ni tout à fait mécanique, ni vraiment électronique. La Nautic-Ski Electronic repose sur un principe fascinant : un mouvement électromécanique. Une pile envoie des impulsions électriques, mais le cœur reste un système oscillant proche de la mécanique traditionnelle. En clair : la précision s’améliore, l’autonomie atteint environ un an et l’utilisateur gagne un geste quotidien (et quelques secondes de vie). Cette technologie, encore rare à l’époque, place Lip dans une position d’avant-garde. Certains modèles utilisent même un calibre spécifique (R184), symbole de cette transition entre deux mondes. Mais être pionnier a un prix : fiabilité perfectible, réparations délicates… et horlogers parfois dubitatifs.

Une icône sportive et populaire, de Grenoble aux océans. La Nautic-Ski ne se contente pas d’être innovante : elle devient aussi une véritable star. Mise en avant lors des Jeux olympiques d’hiver de Grenoble en 1968, elle incarne une France sportive et moderne. Son nom lui-même est un programme : « Nautic » pour sa vocation maritime, « Ski » pour la passion familiale de Fred Lip pour les sports de glisse. Et sur le terrain, elle fait ses preuves : adoptée par des navigateurs comme Éric Tabarly, utilisée par des équipes liées à l’exploration sous-marine, portée par des sportifs et professionnels exigeants. Elle devient ainsi une montre-outil, robuste, fiable, et presque “tout-terrain” avant l’heure. Produite jusqu’aux années 1970-1980, la Nautic-Ski incarne une période charnière de l’horlogerie. À la fois sportive, innovante et audacieuse, elle symbolise une marque qui n’a jamais eu peur d’expérimenter. Mais comme souvent, être en avance, c’est aussi prendre le risque de ne pas être immédiatement compris. Aujourd’hui, elle est devenue une pièce culte, recherchée pour son design, son histoire et son esprit pionnier. Et elle nous rappelle une chose simple : dans le monde de l’innovation, être à l’heure, c’est déjà bien… mais être en avance, c’est ce qui fait entrer dans l’histoire.