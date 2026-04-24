La Gold Card de Trump est un échec cuisant

Le programme Gold Card de Trump, visa d’investissement à un million de dollars, n’a séduit qu’une seule personne depuis son lancement fin 2025. Malgré des centaines de candidatures en cours, cet échec retentissant contraste avec les ambitions initiales et questionne l’efficacité de cette stratégie migratoire élitiste.

La Gold Card de Trump peine à séduire les investisseurs fortunés

Le programme de Gold Card lancé par Donald Trump connaît un démarrage particulièrement laborieux qui tranche avec les ambitions initiales. Depuis son lancement effectif fin décembre 2025, ce visa d’investissement à un million de dollars n’a conquis qu’une seule personne, révélant l’ampleur de l’échec de cette initiative phare de l’administration américaine.

Cette révélation, confirmée jeudi 23 avril par le secrétaire au Commerce Howard Lutnick devant une commission de la Chambre des représentants, illustre parfaitement les limites d’une stratégie migratoire fondée exclusivement sur le pouvoir d’achat. « Une personne a été récemment approuvée et il y a plusieurs centaines de personnes qui ont lancé les démarches », a précisé le ministre, peinant à dissimuler l’ampleur de la déconvenue.

Un dispositif élitiste aux promesses démesurées

La Gold Card américaine repose sur un principe d’une simplicité déconcertante : elle offre la résidence permanente aux États-Unis en échange d’un « don » d’un million de dollars au Trésor américain. Les candidats doivent également s’acquitter de frais de dossier supplémentaires de 15 000 dollars et traverser un processus de vérification présenté comme « extrêmement rigoureux ».

Ce montant représente une réduction substantielle par rapport au projet initial, évoqué à 5 millions de dollars lors de l’annonce en juin 2025. L’ajustement tarifaire visait manifestement à élargir le vivier de candidats potentiels, sans pour autant rencontrer le succès escompté. Le programme se distingue nettement des visas traditionnels, habituellement liés à des compétences professionnelles ou à des liens familiaux.

Cette approche s’inscrit dans une tendance mondiale où plusieurs pays proposent désormais des « visas dorés » pour capter les capitaux étrangers. Malte, le Portugal ou encore Chypre ont développé des programmes similaires, avec des résultats mitigés et des controverses persistantes sur la marchandisation de la citoyenneté.

L’objectif stratégique de Donald Trump dévoilé

L’administration Trump avait présenté cette initiative comme un levier majeur pour renforcer l’attractivité économique des États-Unis. L’objectif affiché consistait à attirer des investisseurs internationaux à fort potentiel, capables d’impulser la création d’entreprises et de stimuler l’innovation sur le territoire américain.

Selon la communication présidentielle, le programme devait permettre d’identifier des profils susceptibles d’« apporter une contribution substantielle aux États-Unis ». Cette formulation masque mal une sélection migratoire assumée par l’argent, dans un contexte où l’administration durcit parallèlement l’accès au territoire pour les migrants sans ressources, créant une immigration à deux vitesses particulièrement saisissante. Le processus de validation, promis en « quelques semaines », devait constituer un avantage concurrentiel face aux procédures traditionnelles d’immigration, souvent longues et labyrinthiques. Cette promesse de rapidité administrative représentait l’un des arguments de vente principaux du dispositif, aux côtés de la garantie d’obtenir directement un statut de résident permanent.

Les raisons multiples d’un échec patent

Plusieurs facteurs expliquent cet insuccès flagrant de la Gold Card. Le montant exigé demeure prohibitif, même pour une clientèle fortunée. Un million de dollars représente un investissement considérable, d’autant que cette somme constitue un « don » sans contrepartie directe autre que le statut de résident, s’apparentant davantage à un péage qu’à un véritable investissement productif.

La concurrence internationale s’avère féroce sur ce segment. Les programmes européens offrent souvent des conditions plus avantageuses, avec des montants d’investissement inférieurs et l’accès à l’ensemble de l’espace Schengen. Bien que l’évolution réglementaire européenne tende vers un durcissement progressif, les alternatives demeurent nombreuses pour les investisseurs fortunés.

Par ailleurs, l’instabilité politique américaine et les tensions géopolitiques croissantes peuvent décourager les investisseurs potentiels. L’image des États-Unis comme destination privilégiée pour les capitaux internationaux s’est écornée, notamment auprès des élites chinoises et russes, traditionnellement cibles privilégiées de ce type de programmes. Les incertitudes réglementaires et la polarisation politique américaine alimentent cette défiance, rappelant les difficultés rencontrées par les institutions financières traditionnelles face aux nouveaux acteurs plus agiles.

Une révélation embarrassante pour l’administration

L’aveu d’Howard Lutnick contraste singulièrement avec les déclarations antérieures du secrétaire au Commerce. Selon plusieurs sources médiatiques, Lutnick avait affirmé en mars 2025, lors d’un podcast, avoir déjà vendu 1 000 cartes dorées au prix de 5 millions de dollars chacune, soit un total théorique de 5 milliards de dollars.

Cette contradiction flagrante soulève des questions sur la communication gouvernementale et la crédibilité des annonces officielles. L’écart vertigineux entre les promesses et la réalité révèle soit une méconnaissance des dossiers, soit une volonté délibérée de surestimer les performances du programme pour des raisons politiques.

Le ministre a tenté de justifier ces résultats décevants en invoquant la nouveauté du dispositif et la rigueur exceptionnelle du processus de vérification. « Ils font le contrôle le plus sérieux et l’analyse de tout candidat potentiel dans l’histoire du gouvernement », a-t-il affirmé, sans parvenir à convaincre les observateurs de la sincérité de cette justification.

Implications économiques et perspectives d’avenir

Cet échec de la Gold Card soulève des interrogations plus larges sur la stratégie migratoire américaine et sa capacité à attirer les talents et les capitaux internationaux. Le programme illustre les limites d’une approche exclusivement mercantile de l’immigration, qui néglige les facteurs qualitatifs d’attractivité territoriale tels que la stabilité institutionnelle, la qualité de vie ou l’environnement des affaires.

Les retombées financières espérées s’avèrent également décevantes. Avec une seule approbation, les recettes se limitent à 1,015 million de dollars, très loin des « milliards de dollars » évoqués par Lutnick pour alimenter un fonds dédié au « bien-être des États-Unis d’Amérique ».

Cette déconvenue pourrait conduire l’administration à revoir ses ambitions à la baisse ou à modifier substantiellement les conditions du programme. Les ajustements possibles incluent une réduction supplémentaire du montant exigé pour élargir la cible, l’introduction de contreparties tangibles aux investissements, un assouplissement des procédures de vérification, ou une meilleure communication sur les avantages réels du statut de résident américain.