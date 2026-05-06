Électricité : EDF teste un tarif plus souple pour les petits consommateurs

À partir du 1er octobre 2026, EDF va expérimenter un nouveau mode de tarification de l’électricité auprès d’un échantillon limité de clients résidentiels. Le dispositif, encadré par décret, vise à tester une idée simple en apparence : faire varier les signaux de prix pour encourager les consommateurs à utiliser l’électricité lorsque le réseau en a le plus besoin.

6.600 clients concernés par une nouvelle grille de prix de l’électricité

Pour une partie des clients EDF, le tarif de l’électricité reste aujourd’hui très lisible : un même prix du kilowattheure, quelle que soit l’heure. C’est le principe de l’option Base du tarif réglementé de vente, souvent choisie par les foyers qui ne veulent pas gérer la distinction entre heures pleines et heures creuses.

C’est précisément ce public qu’EDF va cibler dans son expérimentation. Le décret n°2026-339 du 30 avril 2026 autorise l’électricien à tester de nouvelles grilles tarifaires auprès de 6.600 clients résidentiels. Les foyers concernés seront tirés au sort parmi les abonnés au tarif réglementé « bleu » en option Base, avec une puissance souscrite inférieure ou égale à 6 kVA.

L’objectif n’est pas de lancer immédiatement une nouvelle offre commerciale de masse. EDF veut d’abord mesurer la réaction de consommateurs qui, jusqu’ici, n’ont pas besoin de surveiller l’heure à laquelle ils utilisent leurs appareils. Le décret indique que l’expérimentation est menée « dans le but d’analyser leur capacité à modifier leur comportement de consommation ». Autrement dit, l’enjeu est de savoir si un signal tarifaire suffit à changer des habitudes installées.

Le sujet est important pour les ménages, mais aussi pour le système électrique. La consommation n’a pas la même valeur pour le réseau selon qu’elle intervient lors d’un pic de demande, au milieu d’une journée très ensoleillée ou pendant une période de moindre tension. Plus le pilotage devient fin, plus les fournisseurs cherchent à orienter les usages vers les moments les plus favorables.

Une expérimentation encadrée pour éviter une mauvaise surprise sur la facture

Le point sensible reste évidemment la facture. Un tarif modulable d’électricité peut être perçu comme une opportunité, si certains moments deviennent moins chers. Il peut aussi inquiéter, si les périodes de tension se traduisent par un prix plus élevé. Le décret prévoit donc une garantie pour les participants : l’expérimentation ne doit pas leur coûter plus cher que leur option actuelle.

Le texte précise que le test « ne peut pas aboutir, pour le consommateur y participant, à ce que le montant qui lui est facturé au titre de la période pendant laquelle il a participé à l’expérimentation soit supérieur » à ce qu’il aurait payé avec l’option Base résidentielle. Cette clause est centrale, car elle transforme l’opération en test encadré plutôt qu’en prise de risque pour les foyers sélectionnés.

Les clients ne seront pas non plus intégrés sans information préalable. EDF devra les prévenir plusieurs mois avant le début de l’expérimentation, par courrier postal ou électronique. Ils disposeront ensuite d’un délai pour refuser d’y participer. Cette étape est d’autant plus importante que le dispositif repose sur l’exploitation de données de consommation plus détaillées que celles utilisées pour une facturation classique.

Le calendrier prévoit une expérimentation à partir du 1er octobre, avec une autorisation courant jusqu’au 1er octobre 2027. À l’issue de la période de test, EDF devra remettre un rapport d’évaluation au ministre chargé de l’Énergie et à la Commission de régulation de l’énergie, la CRE, qui est l’autorité indépendante chargée de surveiller le bon fonctionnement des marchés de l’énergie.

Des données plus fines pour comprendre les habitudes des ménages

Pour savoir si le tarif change réellement les comportements, EDF devra observer non seulement la quantité d’électricité consommée, mais aussi le moment où elle l’est. Le décret prévoit donc la collecte et la transmission de données de consommation par Enedis, le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité.

Ces données pourront être suivies toutes les trente minutes. Elles permettront de voir si les ménages réagissent aux signaux tarifaires, ou si leurs habitudes restent globalement inchangées. Pour EDF, l’enjeu est de distinguer les foyers capables de décaler une partie de leur consommation de ceux pour lesquels la flexibilité reste limitée.

Le texte officiel précise que ces informations serviront notamment à déterminer « l’éventuelle contrepartie financière appliquée aux consommateurs participant à l’expérimentation en fonction de l’adaptation de leur consommation en réponse aux signaux tarifaires ». Cette formulation laisse entendre que les clients les plus réactifs pourraient bénéficier d’un avantage, dans le cadre du test.

Cette logique s’inscrit dans un mouvement plus large. Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics cherchent à rendre la demande d’électricité plus flexible. Les offres à heures pleines et heures creuses ont déjà habitué une partie des consommateurs à différer certains usages. L’expérimentation d’EDF va plus loin, car elle vise des clients qui n’ont pas choisi ce type de tarification au départ.

Le régulateur prépare l’évolution des tarifs réglementés

La Commission de régulation de l’énergie avait déjà identifié ce sujet dans ses travaux sur les tarifs réglementés de vente d’électricité. Dans une délibération de janvier 2025, elle évoquait l’intérêt d’une nouvelle option destinée aux clients résidentiels de 3 à 6 kVA, « pour lesquels le signal HP/HC est moins adapté ». HP/HC désigne les heures pleines et les heures creuses, un système parfois peu pertinent pour de petits consommateurs dont les usages sont difficiles à déplacer.

La CRE mentionnait aussi « l’opportunité de construire une option comportant un tarif inférieur à celui qui serait calculé dans le cadre d’une option Base toutes les heures de l’année, sauf pendant les périodes les plus tendues du système électrique ». Le principe serait donc d’offrir un prix plus favorable la plupart du temps, mais de rendre certaines périodes nettement moins avantageuses quand le réseau est sous pression.

Pour les consommateurs, la question sera celle de la lisibilité. Un prix unique toute la journée est simple, mais il ne reflète pas les contraintes du système électrique. Un tarif plus modulable peut mieux coller à la réalité de la production et de la demande, mais il suppose que les ménages comprennent les signaux reçus et puissent adapter une partie de leur quotidien.

C’est sur ce point que l’expérimentation d’EDF sera observée. Si les foyers sélectionnés modifient leurs horaires de consommation sans subir de hausse de facture, le test pourrait ouvrir la voie à de nouvelles options tarifaires. Si la réponse est faible ou trop dépendante du niveau d’équipement des ménages, la généralisation d’un tel modèle serait plus délicate.