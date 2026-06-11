Visa intègre son réseau de paiement à ChatGPT pour révolutionner les achats en ligne

Visa et OpenAI révolutionnent les paiements avec ChatGPT

Le géant des paiements Visa bouleverse l’écosystème du commerce en ligne en intégrant directement son réseau de paiement à ChatGPT. Ce partenariat stratégique avec OpenAI permet désormais aux agents d’intelligence artificielle d’effectuer des transactions financières de manière autonome, au nom des utilisateurs, sur l’ensemble du réseau mondial de Visa. L’innovation dépasse largement les tentatives précédentes d’OpenAI avec son service Instant Checkout, retiré en mars dernier faute d’adhésion des commerçants.

Jack Forestell, directeur produit et stratégie chez Visa, a présenté mercredi cette révolution lors d’un événement à San Francisco. « Alors que les agents IA deviennent des participants actifs de l’économie, l’objectif de Visa est de garantir que les transactions soient fiables, sécurisées et fluides », a-t-il déclaré. Le leader mondial des paiements, qui gère des milliards de transactions quotidiennes, franchit ainsi une étape décisive dans sa stratégie technologique.

L’achat automatisé encadré par des garde-fous stricts

L’exemple donné par Jack Forestell illustre le potentiel de la technologie : un utilisateur demande simplement à ChatGPT de trouver des écouteurs sans fil à moins de 150 dollars. L’agent IA recherche alors le produit correspondant aux critères et finalise l’achat automatiquement. « Je pense que nous sommes généralement à un stade où la plupart des gens sont très à l’aise avec les aspects shopping et ont découvert une expérience de découverte supérieure », explique le dirigeant.

Face aux risques de dépenses excessives et d’achats non autorisés, Visa a développé un système de protection multicouche. Les plafonds de dépenses personnalisables côtoient des étapes d’approbation obligatoires pour certains montants. Une liste de commerçants agréés limite les achats automatisés tandis qu’un système surveille en temps réel les transactions suspectes.

« Au début, nous nous attendons à ce que la majorité des transactions impliquent encore des humains, avec les agents IA envoyant une notification aux consommateurs pour approuver l’achat réel », précise Jack Forestell. L’autonomie complète viendra progressivement, au rythme de la confiance établie.

Les défis sécuritaires au cœur des préoccupations

Les enjeux de sécurité constituent un défi majeur. Visa s’appuie sur son infrastructure existante de détection de fraude, mais adapte ses protocoles aux spécificités des agents IA. La société a notamment modifié son système de tokenisation et son processus de capture de données avec Visa Intelligent Commerce pour minimiser les risques d’erreur ou de manipulation.

Les préoccupations sécuritaires résonnent particulièrement après les récentes découvertes d’experts en cybersécurité. Des arnaqueurs exploitent déjà les recommandations de ChatGPT en créant de faux sites commerciaux qui volent les informations bancaires des utilisateurs. Le cabinet Ask Silver a documenté le cas de la marque Russell & Bromley, dont les clients sont dirigés vers des sites frauduleux par l’IA d’OpenAI.

Pour Jack Forestell, la gestion des litiges suivra les règles habituelles de Visa : vérifier l’intention réelle du consommateur et s’assurer que le commerçant a traité la transaction correctement. « Là où cela pourrait changer, c’est si l’intention du consommateur et le traitement du commerçant ont été faits correctement, mais que quelque chose s’est passé au milieu qui a causé un problème », explique-t-il.

Une course technologique acharnée avec Mastercard

L’initiative de Visa s’inscrit dans une rivalité intense avec Mastercard, qui développe également ses propres fonctionnalités d’achat par IA. Mastercard a récemment annoncé que ses agents IA pourront procurer des services pour les entreprises, comme l’achat automatique de services publicitaires pour une campagne marketing.

Parallèlement, OpenAI prépare la transformation la plus ambitieuse de ChatGPT depuis son lancement. L’entreprise vise à transformer son chatbot en super-application capable d’exécuter des tâches complexes de manière autonome, du développement logiciel à la réservation de voyages. La stratégie intervient à quelques semaines d’une introduction en Bourse qui pourrait valoriser OpenAI à près de mille milliards de dollars.

Le partenariat avec Visa représente un atout stratégique majeur pour OpenAI dans sa rivalité avec Anthropic, créateur de Claude, qui s’est imposé comme référence dans le domaine des agents de codage en entreprise. L’intégration directe du réseau de paiement le plus utilisé au monde dans ChatGPT pourrait donner un avantage décisif à OpenAI sur le marché émergent des assistants IA.

Un modèle économique encore flou

L’impact économique demeure difficile à quantifier. Visa et OpenAI n’ont pas divulgué les conditions financières de leur collaboration, notamment les frais que devront supporter les commerçants ou les clients. La discrétion contraste avec l’ancien service Instant Checkout d’OpenAI, qui facturait 4% de la valeur des transactions aux commerçants, un taux jugé prohibitif par le marché.

L’adoption de ces technologies d’achat automatisé dépendra largement de la capacité des entreprises à surmonter leurs réticences actuelles. Selon une étude récente, l’état de l’adoption de l’IA en entreprise révèle un paradoxe troublant : les vannes budgétaires sont grandes ouvertes, mais le retour sur investissement ne suit pas. Tristan Duranté, cofondateur de Studeria, observe que seule une infime partie des projets d’intelligence artificielle débouche sur une adoption continue et un vrai retour sur investissement.

Pour Visa, l’enjeu consiste à démontrer que la technologie peut générer de la valeur ajoutée réelle plutôt que de constituer un simple gadget. La société mise sur une adoption progressive, en commençant par des transactions simples et répétitives avant d’étendre les capacités autonomes des agents IA.

La révolution des paiements automatisés par intelligence artificielle pourrait redéfinir fondamentalement notre rapport à la consommation en ligne. Si les défis sécuritaires et réglementaires peuvent être surmontés, l’intégration croissante des IA dans nos applications quotidiennes laisse présager une transformation profonde des habitudes d’achat dans les années à venir.