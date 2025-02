Électricité : pourquoi les prix vont flamber en 2026 ?

La facture d’électricité des Français risque d’atteindre des sommets en 2026. Alors que la fin de l’Accès Régulé à l’Électricité Nucléaire Historique (ARENH) est désormais actée, une nouvelle régulation des prix entrera en vigueur dès janvier prochain, entraînant une hausse brutale des tarifs.

Electricité : Un bouleversement du marché qui profite à EDF

Jusqu’à présent, le système de l’ARENH permettait aux fournisseurs d’électricité d’acheter une partie de la production nucléaire d’EDF à un tarif fixé à 42 euros par mégawattheure. Ce mécanisme avait été conçu pour garantir un prix stable et relativement bas aux consommateurs. Avec la disparition de ce cadre réglementaire, le coût d’approvisionnement en électricité sera désormais déterminé par les fluctuations du marché de gros, ce qui le propulsera à un niveau bien plus élevé.

Selon les prévisions des experts du secteur, ce changement entraînera une augmentation du coût moyen de l’électricité d’environ 44 %, ce qui se répercutera directement sur les factures des Français. Contrairement aux discours rassurants du gouvernement, qui affirme que la taxation des superprofits d’EDF servira à compenser une partie de cette hausse, l’impact sur le pouvoir d’achat s’annonce considérable.

La réforme a été intégrée dans la loi de finances pour 2025 sans véritable débat public. Le recours à l’article 49.3 a permis son adoption sans concertation avec les associations de consommateurs. Une méthode qui alimente les critiques, certains dénonçant un passage en force pour préserver les intérêts financiers de l’opérateur historique.

Forte hausse des factures des ménages… et des entreprises

Pour un foyer moyen consommant 6000 kilowattheures par an, l’augmentation des tarifs se traduira par une facture annuelle plus élevée de 250 euros en moyenne. Les ménages chauffés à l’électricité et les logements mal isolés seront particulièrement exposés, avec des hausses dépassant largement ces estimations.

Les petites entreprises, dont une grande partie dépend de l’électricité pour leur activité, seront également touchées. Selon les premières simulations réalisées par des économistes du secteur, les coûts énergétiques des commerces et des artisans devraient augmenter d’environ 12 %. Pour les industries énergivores, comme celles de la sidérurgie et de la chimie, la situation est encore plus préoccupante. La compétitivité de ces secteurs pourrait être mise à mal.

Plusieurs acteurs économiques demandent des mesures d’accompagnement spécifiques, notamment un plafonnement temporaire des tarifs pour les entreprises les plus exposées. Mais pour l’instant, aucune disposition concrète n’a été annoncée par le gouvernement.

Une réforme contestée, mais peu d’alternatives sur la table

L’UFC-Que Choisir, qui a été la première à tirer la sonnette d’alarme le 25 février 2025, dénonce une réforme qui risque de pénaliser massivement les consommateurs. L’association demande un renforcement de la taxation des bénéfices d’EDF, ainsi qu’un reversement intégral de ces recettes aux ménages, sous forme de réduction sur leurs factures. Elle milite également pour la mise en place d’un tarif réglementé basé sur les coûts réels de production nucléaire en France, plutôt que sur les prix des marchés internationaux.

Le gouvernement, de son côté, justifie cette transformation par la nécessité de financer les investissements dans le parc nucléaire français. La construction de nouveaux réacteurs et la modernisation des infrastructures existantes nécessitent des dizaines de milliards d’euros, un effort qui, selon les autorités, ne peut être supporté sans une refonte du modèle tarifaire. Bercy, par ailleurs, estime que les calculs de l’association de consommateurs sont faux et biaisés. Selon le ministère, l’augmentation de la facture des consommateurs ne sera pas importante, voire quasiment nulle.