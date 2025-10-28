Elle a 10 ans, vend des poulets et gagne 2 000 $: la banque lui confisque tout

À Thatcher, en Arizona, une histoire émouvante a fait parler d’elle dans les médias et auprès du public. On y découvre les péripéties d’une petite passionnée, Kinley Maner, âgée de seulement dix ans. Avec sa détermination et son amour pour l’élevage, elle a vendu ses poulets à la foire du comté de Graham, mais un souci bancaire inattendu risquait de lui enlever le fruit de ses efforts, raconte Marie France.

L’aventure d’une petite entrepreneuse

Kinley Maner n’est vraiment pas une gamine comme les autres. À dix ans à peine, elle s’est lancée à fond dans l’élevage et la vente de poulets. Son engouement transparaît quand elle explique : « Je pensais juste que ce serait amusant, parce que quand ils sont petits, ils sont si mignons. » Ce coup de cœur l’a menée à participer à la foire du comté de Graham, où elle a vendu six poulets pour un total impressionnant de 2 100 €. Parmi cette somme, 1 900 € provenaient des ventes aux enchères organisées par le trésorier de la Small Stock Association.

Mais tout ne s’est pas déroulé comme prévu. Le chèque émis pour les ventes a été bloqué par la Chase Bank, ce qui a entraîné la fermeture du compte bancaire de sa mère, Kalli Maner. Le motif invoqué ? Le numéro de téléphone associé à l’Association des Petits Stocks était injoignable, ce qui a fait douter de la validité du chèque.

Un parcours semé d’embûches

Face à ce sacré pépin, Kalli Maner n’a pas lâché l’affaire. Elle a passé des heures au téléphone avec Chase Bank, pendant que l’émetteur du chèque se rendait trois fois à la banque pour essayer de régler la situation. Malgré tous ces efforts, la banque restait inflexible : sans pouvoir vérifier le chèque via un numéro injoignable, il n’y avait aucun moyen de récupérer l’argent.

Cette impasse a visiblement contrarié Kinley, qui confiait être « un peu contrariée » car elle estimait avoir bien mérité cet argent durement gagné. Son père, J.R. Maner, partageait son ressenti en affirmant qu’elle devait recevoir ce qu’elle avait légitimement gagné.

Un dénouement heureux grâce aux médias

Pour se sortir de ce mauvais pas, la famille Maner a décidé de se tourner vers les médias locaux et a contacté KPHO pour raconter leur histoire. Après la diffusion du reportage sur Kinley et sa mésaventure bancaire, Chase Bank a fini par présenter ses excuses et a rapidement rendu l’argent à la jeune entrepreneuse.

Aujourd’hui, Kinley envisage d’utiliser une partie de cet argent pour se faire plaisir, tout en épargnant le reste dans un fonds destiné à financer ses études universitaires futures.