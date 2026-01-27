Épargne, énergie, frais bancaires : ce qui évolue au 1er février

À partir du 1er février, une série de décisions réglementaires et tarifaires modifie plusieurs postes clés du budget des Français. Sans constituer un bouleversement majeur, ces évolutions touchent des domaines sensibles : rémunération de l’épargne, factures d’énergie, frais bancaires ou prestations sociales. Des ajustements parfois favorables, parfois contraignants.

Épargne : des taux en baisse au 1er février

Au 1er février, les principaux produits d’épargne réglementée voient leur rémunération révisée à la baisse. Le Livret A et le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) passent ainsi de 3% à 1,50%, conséquence directe du recul de l’inflation et de l’application de la formule de calcul réglementaire. Une baisse significative pour ces placements largement détenus par les ménages, même s’ils conservent leur statut de produits sans risque et exonérés d’impôt.

Le Livret d’Épargne Populaire (LEP) est également concerné : son taux recule de 2,7% à 2,50%. Un niveau toutefois maintenu au-dessus de celui qu’imposerait strictement la formule, les pouvoirs publics ayant choisi de limiter la baisse afin de préserver le rendement de l’épargne des ménages modestes.

Énergie : une détente limitée mais mesurable

Sur le volet énergétique, les évolutions sont plus favorables. Côté électricité, la baisse de la contribution tarifaire d’acheminement (CTA) entraîne une diminution de la part fixe de la facture. Selon le gouvernement, cette mesure représente environ 10 euros d’économie par an pour un foyer type. L’impact est plus important pour certains professionnels. « Pour un boulanger fortement consommateur d’électricité, cela peut représenter jusqu’à 200 euros par an », a précisé le ministre de l’Économie.

Concernant le gaz naturel, les prix repères publiés par la Commission de régulation de l’énergie font apparaître une nouvelle baisse en février. Le prix du kilowattheure recule d’environ 2% pour les usages de chauffage et d’environ 1,5% pour la cuisson et l’eau chaude. Une évolution modérée, mais qui contribue à alléger légèrement les factures en période hivernale.

Frais bancaires : une tendance toujours orientée à la hausse

À l’inverse, le début du mois s’accompagne d’une revalorisation de certains frais bancaires. Plusieurs établissements ont procédé à des ajustements tarifaires portant notamment sur les frais de tenue de compte et certaines cartes bancaires. Une évolution régulière ces dernières années, qui pèse davantage sur les clients les moins mobiles et renforce l’intérêt de comparer les offres.

Autres évolutions à prendre en compte

D’autres ajustements complètent ce panorama :