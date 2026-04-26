Impôts 2026 : le fisc a déjà pré-coché votre compte PayPal sans vous prévenir, l’amende peut atteindre 1 500 € si vous ne vérifiez pas

Avec la campagne des impôts 2026, des millions d’utilisateurs de services de paiement comme PayPal découvrent qu’ils peuvent être concernés par des obligations fiscales particulières en France. Ceux qui ont ouvert un compte il y a des années pour acheter un truc sur eBay peuvent se retrouver dans le viseur de l’administration fiscale, surtout s’ils continuent à l’utiliser, même de temps en temps, en raison des obligations fiscales. Les comptes domiciliés à l’étranger, comme PayPal Europe basé au Luxembourg, doivent être déclarés spécialement.

Ce qu’il faut savoir sur les déclarations des services de paiement

Depuis 2021, l’administration fiscale peut pré‑cocher automatiquement la case 8UU dans les déclarations en ligne. Cette rubrique, intitulée « Comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger », rappelle l’obligation de déclarer les comptes détenus à l’étranger (via le formulaire n° 3916). La situation s’est complexifiée avec l’arrivée de plateformes comme Stripe, Wise et Revolut, elles aussi concernées. Même si ces services sont domiciliés dans d’autres pays de l’Union européenne, la règle de déclaration pour les comptes à l’étranger s’applique de la même façon.

Quand on peut être dispensé (et quand non)

Vous pouvez être dispensé de cette déclaration si vous remplissez les trois conditions suivantes :

votre compte est adossé à un compte bancaire français,

vous n’utilisez le compte que pour des achats (et non pour recevoir des paiements),

et vos encaissements annuels sont inférieurs à 10 000 €.

Dès que vous recevez un virement, vendez un objet via ces services ou que vos encaissements dépassent ce seuil, il faut déclarer le compte.

La plateforme Wero, par exemple, utilise des IBAN français et n’est donc pas soumise à cette règle, contrairement à PayPal et à d’autres prestataires domiciliés à l’étranger. Si un compte PayPal ou un compte similaire est repéré par l’administration fiscale sans déclaration préalable, l’amende s’élève à 1 500 € par compte et par an. Si les avoirs dépassent 50 000 €, la sanction peut être plus sévère : 5 % du solde créditeur.

Pré‑cochage et comment régulariser

Le fisc obtient des informations directement transmises par ces plateformes, ce qui explique le pré‑cochage automatique. Comme le rappelle impots.gouv.fr : « Si vous la voyez cochée, c’est que le fisc a déjà connaissance de votre compte. » Décocher la case 8UU sans raison valable n’est pas une bonne idée : cela reviendrait à nier l’existence d’un compte que l’administration connaît déjà. En cas de sommes imposables non déclarées, il peut en plus y avoir une majoration de 40 % du montant non déclaré.

Pour régulariser, allez sur votre espace de déclaration en ligne sur impots.gouv.fr, passez à l’étape 3, rubrique « Déclarations annexes », et cochez le formulaire 3916.