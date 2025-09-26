Essence à 70 centimes, repas à 1 € : ce pays qui donne l’impression de vivre comme un riche

Le Vietnam se démarque de plus en plus comme le lieu idéal si vous cherchez à vivre sans vous ruiner tout en profitant d’expériences de voyage riches et variées. D’après le rapport d’InterNations, le pays a été désigné « pays le moins cher du monde » pour la cinquième année d’affilée. Ce n’est pas juste un titre flatteur, c’est bien la réalité quotidienne pour tous ceux qui s’y installent ou qui le visitent.

Des prix imbattables

Les chiffres ne mentent pas : 89 % des expatriés qui vivent au Vietnam se disent satisfaits du coût de la vie. Par ailleurs, 87 % d’entre eux confirment que leurs revenus leur permettent de vivre dans de bonnes conditions. Ces statistiques montrent combien le Vietnam est attirant financièrement, que ce soit pour un séjour temporaire ou pour s’y installer plus longtemps.

Le quotidien y est particulièrement abordable. À Hanoï, vous pouvez goûter à des plats traditionnels comme la soupe de nouilles Phô ou le fameux sandwich Bánh mì pour seulement 1 à 3 €. Une nuit en auberge de jeunesse revient environ à 7 €, tandis qu’un hôtel économique ou une maison d’hôtes coûte entre 8 et 20 €. Les transports ne font pas exception à la règle avec un abonnement mensuel à 7 € et une course en taxi pour seulement 0,50 € le kilomètre.

Des sites touristiques à couper le souffle

Le Vietnam ne se résume pas à des économies d’argent : le pays regorge aussi de lieux qui font rêver. La baie d’Ha Long, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, attire des milliers de visiteurs chaque année grâce à ses pitons rocheux spectaculaires. Une croisière de deux jours dans cette région, avec repas, kayak, visite des grottes et nuitée sur une jonque, est proposée aux alentours de 100 €.

Les amateurs de trekking trouveront leur bonheur à Sapa, où les rizières en terrasse constituent un décor de carte postale. Un trekking de deux jours, incluant guide local, repas et hébergement chez l’habitant, coûte environ 60 €. Hanoï, cœur culturel et spirituel du pays, charme par son ambiance authentique et ses marchés animés, tandis que la ville historique d’Hôi An émerveille avec ses lanternes illuminées chaque soir.

Une destination qui séduit les voyageurs

Le succès du Vietnam se mesure aussi en nombre de visiteurs. L’année dernière, plus de 17,5 millions de touristes étrangers ont foulé le sol vietnamien, faisant du pays le troisième en popularité en Asie du Sud-Est, après la Thaïlande et la Malaisie. Cette attractivité s’explique non seulement par ses paysages impressionnants, mais aussi par le climat agréable qu’offre le sud du pays, un vrai havre quand le froid s’installe en Europe.

De plus, avec un litre d’essence à seulement 0,70 €, les déplacements en scooter ou en voiture sont vraiment économiques pour explorer les merveilles naturelles du pays.