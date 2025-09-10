Aux États-Unis, Tesla s’effondre à 38 % du marché des voitures électriques

Le mois d’août 2025 restera comme un tournant pour Tesla aux États-Unis. Le constructeur californien, longtemps champion incontesté des voitures électriques, a vu sa part de marché reculer à 38 %, son plus bas niveau depuis huit ans. Ce chiffre illustre la montée en puissance de concurrents désormais capables de rivaliser avec l’entreprise d’Elon Musk sur un terrain qu’elle avait contribué à créer.

Tesla perd son avance historique sur le marché américain des voitures électriques

Pendant plus d’une décennie, Tesla a incarné la suprématie américaine dans le domaine des voitures électriques. L’entreprise avait même atteint 80 % de part de marché à son apogée. Or, selon BFMTV, « elle avait atteint 80 % à son sommet ; elle a chuté à 38 % ». Ce recul représente non seulement une perte d’influence commerciale, mais aussi un affaiblissement symbolique dans un secteur où l’image de marque est essentielle.

Reuters rappelle que la part de Tesla est tombée sous le seuil des 40 % pour la première fois depuis octobre 2017. Cette contraction s’explique à la fois par l’essor de concurrents historiques comme General Motors ou Ford, mais aussi par l’arrivée de constructeurs asiatiques tels que Hyundai et Toyota. En conséquence, la position dominante de l’entreprise californienne se trouve contestée sur un marché désormais saturé d’offres plus variées et souvent plus accessibles pour le consommateur moyen.

Une dynamique de marché qui profite aux concurrents

La faiblesse de Tesla apparaît d’autant plus flagrante que le marché des voitures électriques est en pleine expansion. D’après MarketWatch, les ventes d’EV ont atteint 146 147 unités en août, soit près de 10 % du marché automobile global. Pourtant, la société d’Elon Musk n’a pas su capitaliser sur cette croissance. Au contraire, sa part est passée de 42 % en juillet à 38 % en août, alors que l’ensemble du secteur battait des records.

Selon Axios, plusieurs facteurs expliquent ce décrochage. Le catalogue de Tesla vieillit, avec un Model 3 dont le design évolue peu, un Model S élitiste, et un Cybertruck au succès mitigé. En parallèle, Hyundai, Volkswagen ou encore Honda multiplient les lancements et séduisent grâce à des modèles plus abordables. Cette diversification attire de nouveaux acheteurs et prive Tesla de sa clientèle de volume. Dans ce contexte, la firme californienne perd de son attractivité alors que le marché des voitures électriques n’a jamais été aussi porteur.

Une stratégie tournée vers l’IA et les robotaxis au détriment du marché actuel

La stratégie de Tesla joue également un rôle décisif dans cette perte de vitesse. L’entreprise concentre ses efforts sur le développement de robotaxis et de solutions d’intelligence artificielle, au détriment du lancement de modèles grand public compétitifs. Cette orientation stratégique alimente le scepticisme des analystes, qui estiment que la société délaisse le cœur du marché automobile.

Dans le même temps, Les Numériques rapportent que Tesla envisage de céder certains de ses superchargeurs pour 200 000 dollars l’unité, une initiative perçue comme un moyen de générer des liquidités rapides. Cette annonce traduit une tension financière liée à la stagnation des ventes. De surcroît, Axios rappelle que l’image publique d’Elon Musk, controversée et parfois clivante, pourrait accentuer la défiance des consommateurs. Autant d’éléments qui fragilisent la capacité de la société à conserver son rôle de leader sur le marché des voitures électriques.