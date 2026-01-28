Fraude bancaire : elle augmente, mais surtout elle change de forme

Le 27 janvier 2026, la Banque de France a publié les derniers chiffres officiels de la fraude bancaire. Le constat est nuancé. Les systèmes de paiement restent globalement sûrs, mais les montants détournés progressent. Pour les ménages, l’enjeu n’est plus seulement la sécurité des cartes, mais la vigilance face aux manipulations.

La fraude bancaire augmente, mais le système reste solide

La fraude bancaire progresse en France. Au premier semestre 2025, le montant total des fraudes atteint 618 millions d’euros, en hausse de 7 % sur un an. Cette augmentation s’explique en grande partie par l’essor des paiements dématérialisés. Plus les paiements sont nombreux, plus les tentatives de fraude existent.

Dans le même temps, les flux financiers ont fortement augmenté. Les paiements scripturaux, comme les virements ou les paiements par carte, représentent désormais plus de 18 000 milliards d’euros sur six mois. Rapportée à ces montants, la fraude reste proportionnellement limitée. C’est pourquoi la Banque de France parle de taux de fraude « maîtrisés ».

Pour les ménages, ce message est important. Le système bancaire français reste parmi les plus sécurisés. Les cartes bancaires, en particulier, bénéficient de protections efficaces, comme l’authentification forte ou le paiement sécurisé en ligne. Mais cette solidité technique a poussé les fraudeurs à changer de stratégie.

Cartes bancaires : moins de fraude, mais pas de relâchement

Bonne nouvelle pour les consommateurs : la fraude à la carte bancaire recule nettement. Au premier semestre 2025, les montants fraudés chutent de près de 10 %, à 211 millions d’euros. Le taux de fraude atteint même un niveau historiquement bas. Les paiements sur internet suivent la même tendance, avec un taux de fraude en baisse continue.

La fraude au chèque diminue également. Les montants reculent de 16 %, dans un contexte où ce moyen de paiement est de moins en moins utilisé. Pour les ménages, cela signifie que les outils traditionnels sont aujourd’hui mieux sécurisés qu’auparavant.

Cependant, cette amélioration ne signifie pas que le risque disparaît. Les fraudeurs ne renoncent pas. Ils se déplacent simplement vers les points les plus vulnérables. Et ces points ne sont plus techniques, mais humains.

La fraude par manipulation, la menace qui progresse le plus

La principale inquiétude concerne désormais la fraude par manipulation. En clair, il s’agit d’arnaques qui reposent sur la tromperie, la pression ou la peur, plutôt que sur le piratage. Au premier semestre 2025, ce type de fraude augmente de 37 %, pour atteindre 245 millions d’euros.

Les fraudeurs se font passer pour un conseiller bancaire, un service client ou parfois un proche. Ils appellent, envoient des SMS ou des courriels, souvent très crédibles. Leur objectif est simple : pousser la victime à effectuer elle-même un virement ou à communiquer des informations sensibles.

Les techniques évoluent rapidement. Après le renforcement de la sécurité des numéros de téléphone, les fraudeurs utilisent désormais des numéros mobiles classiques ou des applications de messagerie. Le discours est souvent urgent : opération suspecte, compte bloqué, remboursement imminent. Cette pression émotionnelle est au cœur de la manipulation.

La Banque de France rappelle un principe essentiel : une banque ne demande jamais à son client d’agir dans l’urgence pour bloquer une opération, ni de communiquer ses codes ou d’effectuer un virement pour « sécuriser » son compte. Toute demande de ce type doit immédiatement alerter.

Comment les banques renforcent la protection des clients

Face à cette évolution, les banques mettent en place de nouveaux outils. Depuis octobre 2025, un dispositif de vérification du bénéficiaire permet de vérifier la cohérence entre un IBAN et le nom du titulaire du compte. L’objectif est de limiter les erreurs ou les détournements lors des virements.

Un autre outil est en préparation. Un fichier national des IBAN signalés pour risque de fraude doit entrer en service en 2026. Il permettra aux banques de repérer plus rapidement les comptes utilisés par les fraudeurs. Ces mesures renforcent la sécurité, mais elles ne peuvent pas tout.

Les bons réflexes à adopter au quotidien

Pour les ménages, la prévention repose sur quelques règles simples. Ne jamais communiquer ses codes, même à une personne qui semble légitime. Prendre le temps de vérifier, surtout en cas de demande urgente. Contacter sa banque par les canaux habituels en cas de doute, sans utiliser les coordonnées fournies dans le message reçu.

Il est également conseillé de discuter de ces risques en famille. Les personnes âgées, mais aussi les jeunes très connectés, sont souvent ciblés. Comprendre les mécanismes de la fraude permet de réduire fortement les risques.