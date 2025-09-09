Levée record : Mistral AI atteint 11,7 Md€ de valorisation en Europe

Le 9 septembre 2025, Mistral AI a officialisé une levée de fonds de 1,7 milliard d’euros. Menée par ASML, le champion néerlandais de la lithographie, cette opération confère à Mistral AI une valorisation de 11,7 milliards d’euros, positionnant la société française comme un acteur incontournable de l’intelligence artificielle.

Une opération de financement inédite en Europe

Avec ce tour de série C, Mistral AI entre dans une nouvelle dimension. Le ticket de 1,3 milliard d’euros d’ASML représente l’essentiel de l’opération et lui offre environ 11 % du capital. Ce mouvement consacre le groupe néerlandais comme premier actionnaire de la société française.

Dans le paysage européen, peu d’entreprises technologiques ont atteint un tel niveau de valorisation. Avec 11,7 milliards d’euros, Mistral AI devient la pépite la mieux valorisée de l’intelligence artificielle sur le continent. Ce chiffre illustre la montée en puissance d’un champion national, désormais capable de rivaliser avec les acteurs américains et asiatiques.

Un actionnaire stratégique au cœur des semi-conducteurs

ASML, acteur clé des équipements pour la fabrication de puces, tire parti de cette alliance pour renforcer sa présence dans la chaîne de valeur de l’intelligence artificielle. En intégrant le comité stratégique de Mistral AI, via son directeur financier Roger Dassen, le groupe néerlandais inscrit ce partenariat dans une logique industrielle et de long terme.

Arthur Mensch, directeur général de Mistral AI, souligne la portée de cette synergie : « Nous sommes fiers de nous engager dans ce partenariat à long terme avec ASML, qui combine notre expertise de pointe en matière d’IA avec le leadership industriel inégalé et les capacités d’ingénierie les plus sophistiquées d’ASML. » Ce rapprochement illustre la volonté de construire un pôle technologique européen capable de peser dans les rapports de force mondiaux.

Un tour de table prestigieux, reflet de la confiance des investisseurs

Si l’arrivée d’ASML domine l’actualité, le tour de table mobilise également une liste impressionnante d’investisseurs internationaux. DST Global, Andreessen Horowitz, Bpifrance, General Catalyst, Index Ventures, Lightspeed et Nvidia ont choisi de renouveler leur soutien. Cette diversité, qui associe fonds américains, institutionnels français et industriels mondiaux, témoigne d’une confiance durable dans la trajectoire de Mistral AI.

Ces investisseurs, déjà présents lors des précédents tours de financement, participent à consolider la crédibilité financière et scientifique de la société. En renforçant ses moyens, Mistral AI dispose désormais d’une puissance de frappe exceptionnelle pour accélérer le développement de ses modèles d’intelligence artificielle et accroître sa présence sur les marchés internationaux.

Une valorisation qui rapproche Mistral AI des décacornes mondiales

La valorisation de 11,7 milliards d’euros propulse Mistral AI dans la catégorie restreinte des décacornes, ces start-up technologiques dépassant le seuil des dix milliards. En France, aucune société de l’intelligence artificielle n’avait jusqu’ici atteint un tel niveau, confirmant la singularité de cette trajectoire.

À l’échelle mondiale, Mistral AI reste encore en deçà des géants américains comme OpenAI, dont la valorisation excède 80 milliards de dollars, ou Anthropic, récemment estimée à plus de 20 milliards. Néanmoins, l’écart se réduit, et la dynamique française montre que l’Europe est désormais capable d’aligner des financements de même magnitude. Pour les investisseurs, cette évolution constitue une opportunité rare de miser sur un acteur européen dans un secteur dominé par les États-Unis et la Chine.

Un signal fort dans la compétition mondiale de l’IA

Au-delà du financement, cette opération constitue un signal stratégique. Jusqu’ici, la majorité des investissements massifs en IA provenaient des États-Unis, avec OpenAI et Anthropic en figures de proue. La levée de 1,7 milliard d’euros de Mistral AI repositionne l’Europe dans la bataille mondiale.

Ce financement record, supérieur à la plupart des tours de table européens dans la tech, traduit une ambition politique et industrielle : donner à l’Europe les moyens de s’affirmer dans un domaine dominé par les grandes puissances technologiques. L’opération scelle ainsi une alliance stratégique entre la France et les Pays-Bas, au cœur d’une dynamique européenne visant à sécuriser l’autonomie numérique et à peser face aux géants américains et chinois.