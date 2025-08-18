Les « freinages fantômes », un nouveau risque industriel pour l’automobile

La multiplication des « freinages fantômes » en France alerte autant les autorités que les investisseurs. Derrière ce dysfonctionnement technologique, c’est toute la chaîne de valeur automobile – constructeurs, assureurs, équipementiers – qui pourrait être affectée par une crise systémique aux répercussions économiques majeures.

Une crise de confiance à forte portée industrielle

Le 14 août 2025, le ministère des Transports a officiellement lancé une enquête sur le phénomène des « freinages fantômes ». Ces arrêts intempestifs de véhicules en pleine circulation, liés aux systèmes de freinage d’urgence automatique, mettent en cause la fiabilité d’une technologie au cœur de la stratégie industrielle. Au-delà de l’enjeu sécuritaire, les conséquences économiques pour les constructeurs automobiles pourraient être considérables, dans un contexte où le secteur traverse déjà une mutation accélérée.

Le phénomène prend racine dans l’intégration obligatoire, depuis 2022, des systèmes AEB (Automatic Emergency Braking) sur tous les véhicules neufs européens. Ces dispositifs, conçus pour sauver des vies, sont aujourd’hui suspectés de provoquer des incidents mortels. Les témoignages recueillis sont nombreux : plus de 250 cas documentés en quelques semaines et jusqu’à 400 signalements.

Pour les constructeurs, l’équation est complexe. Reconnaître une faille généralisée équivaudrait à ouvrir la voie à des rappels massifs, potentiellement comparables au scandale des airbags Takata. Les coûts directs se chiffreraient en centaines de millions d’euros pour un groupe comme Stellantis. À cela s’ajouteraient des frais juridiques en cas de recours collectifs.

Plus insidieuse encore est l’érosion de la confiance. Les aides à la conduite constituent la première marche vers la conduite autonome, un marché estimé à plus de 300 milliards de dollars à horizon 2035. Tout doute sur leur fiabilité fragilise les business models élaborés depuis une décennie.

Un risque systémique pour la filière automobile

L’affaire dépasse les constructeurs. Les équipementiers, fournisseurs de capteurs et calculateurs, pourraient voir leur responsabilité engagée. Les leaders du secteur – Bosch, Continental, Valeo – fournissent ces technologies à la quasi-totalité des marques européennes. Une remise en cause technique aurait donc une portée systémique.

Les assureurs s’inquiètent également. Une hausse des sinistres imputables à des freinages intempestifs pourrait les contraindre à réviser leurs barèmes. Certains analystes évoquent la possibilité d’une segmentation tarifaire en fonction des systèmes embarqués, ce qui alourdirait encore le coût total de possession pour les automobilistes.

Sur les marchés financiers, la nervosité commence à se faire sentir. Les valeurs automobiles, déjà fragilisées par un recul de 5% des immatriculations neuves en France au premier semestre 2025, pourraient subir de nouvelles pressions boursières si un rappel massif était confirmé. L’affaire rappelle aux investisseurs que la dépendance accrue à l’électronique embarquée accroît mécaniquement le risque industriel.

Un arbitrage délicat pour les pouvoirs publics

Le ministère des Transports, via le SSMVM, a pris en main le dossier. Des contacts directs ont été établis avec Stellantis et d’autres constructeurs, et des essais indépendants sont annoncés. Le 7 août 2025, la principale lanceuse d’alerte, Joanna Peyrache, a été reçue par les services du ministère.

Pour l’État, l’arbitrage est délicat. D’un côté, il s’agit de préserver la sécurité des usagers et la crédibilité d’une politique de modernisation technologique. De l’autre, une mise en accusation trop brutale des constructeurs pourrait déstabiliser un secteur représentant plus de 400.000 emplois directs et environ 10% de la valeur ajoutée industrielle française.

Cette dualité rappelle d’autres crises industrielles où l’État s’est retrouvé juge et partie : soutien à la compétitivité nationale d’un côté, impératif de protection des consommateurs de l’autre. La comparaison avec l’affaire du dieselgate s’impose naturellement dans les cercles économiques.

Une opportunité de repositionnement stratégique

Si l’affaire des freinages fantômes peut apparaître comme une menace, elle constitue aussi une opportunité pour certains acteurs. Les startups spécialisées dans la cybersécurité automobile et l’intelligence artificielle pourraient se positionner comme fournisseurs de solutions de validation logicielle. De même, les assureurs pourraient développer de nouveaux produits différenciés, incluant des garanties spécifiques contre les défaillances électroniques.

À plus long terme, la crise pourrait accélérer la mise en place d’une régulation européenne plus stricte sur les systèmes d’aide à la conduite. Une harmonisation des normes de validation logicielle, assortie d’exigences accrues en matière de tests en conditions réelles, pourrait renforcer la fiabilité des systèmes. Mais cela représenterait aussi une barrière à l’entrée supplémentaire, consolidant la position des géants de l’industrie au détriment des acteurs plus petits.