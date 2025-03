Fret maritime : les Houthis contraignent les bateaux à contourner la mer Rouge

Une partie du commerce mondial transitant par la mer Rouge — artère stratégique reliant l’Europe à l’Asie via le canal de Suez — est aujourd’hui prise en otage par les Houthis. Ces rebelles yéménites, alliés du Hamas et soutenant les Palestiniens contre Israël, multiplient les attaques visant les navires associés à l’État hébreu. Résultat : près de trois quarts du trafic maritime américain est désormais contraint d’emprunter une route bien plus longue, et bien plus coûteuse : celle du cap de Bonne-Espérance (Afrique du Sud).

Les Houthis bousculent l’ordre maritime mondial

Les Houthis, mouvement rebelle chiite implanté au Yémen – ennemis du gouvernement – et soutenu par l’Iran, se sont imposés comme un acteur redoutable dans les conflits géopolitiques du Moyen-Orient. Ces insurgés multiplient les attaques contre des navires en mer Rouge, visant particulièrement les bâtiments américains et israéliens, depuis l’attaque du Hamas contre l’État hébreu, le 7 octobre 2023.

Selon le département d’État américain, ces 18 derniers mois, les Houthis ont attaqué ou touché 174 fois des navires de l’US Navy – la marine américaine – et 145 fois des navires commerciaux américains. Des attaques qui s’intensifient, et ce, malgré les frappes américaines contre les rebelles yéménites.

Un changement de route maritime pour 75 % des navires américains

Les attaques répétées des Houthis ont contraint les États-Unis à revoir en urgence leurs routes commerciales, c’est-à-dire en évitant la mer Rouge et donc le canal de Suez, les contraignant à privilégier un itinéraire beaucoup plus long, via la côte sud de l’Afrique du Sud. Mike Waltz, conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, a déclaré sur CBS que cette mesure était devenue indispensable : « 75 % de notre trafic maritime battant pavillon américain doit passer par la côte sud de l’Afrique – le cap de bonne Espérance – plutôt que de traverser le canal de Suez. ».

Ce détournement engendre des conséquences économiques majeures pour le fret maritime américain. La mer Rouge est une voie maritime clé pour le commerce mondial, et ce passage obligé par l’Afrique du Sud allonge considérablement les délais de livraison et, de fait, accroît les coûts logistiques des entreprises américaines.

Des frappes américaines

Face à cette menace persistante, les États-Unis ont répliqué par des frappes aériennes intensifiées sur les bastions houthis. Ces attaques militaires visent à neutraliser les capacités offensives des rebelles, qui bénéficient du soutien logistique et militaire de l’Iran.

En effet, le 11 mars 2025, les Houthis ont annoncé la reprise de leurs offensives, malgré la trêve – éphémère – conclue entre le Hamas et Israël. Cette décision faisait suite au refus de l’État hébreu d’autoriser l’acheminement de l’aide humanitaire vers Gaza.