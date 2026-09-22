Disney+ : pourquoi les abonnements Standard et Premium peuvent aussi afficher de la publicité

Disney+ réserve son abonnement Standard avec pub aux utilisateurs acceptant des interruptions publicitaires classiques. Pourtant, les clients des formules plus coûteuses ne sont pas totalement à l’abri des annonceurs : promotions, parrainages, messages avant ou après un programme et publicité dans certains directs peuvent également les concerner.

Disney+ : « sans publicité » ne signifie pas absence totale de publicité

Un abonnement Disney+ Premium coûte actuellement 15,99 euros par mois en France. Standard est facturé 10,99 euros, tandis que Standard avec pub revient à 6,99 euros. La différence entre ces offres ne repose pourtant plus sur une séparation absolue entre présence et absence de publicité. Selon les informations commerciales de Disney+, toutes les formules sont susceptibles d’en comporter dans certaines circonstances.

La principale différence se situe pendant le programme lui-même. Avec Standard ou Premium, les films et séries à la demande demeurent proposés sans les interruptions publicitaires caractéristiques de l’offre la moins chère. Cela n’empêche pas Disney d’insérer certains messages ailleurs dans l’expérience de visionnage.

La plateforme indique ainsi que « tous les abonnements incluent des promotions et des messages de parrainage Disney ». Elle prévoit également la présence possible de publicité avant ou après la lecture d’un contenu, mais aussi dans des chaînes, des programmes diffusés en direct ou en léger différé, des événements spéciaux et certains contenus provenant de services tiers.

Le client Premium continue néanmoins de payer pour plusieurs prestations supplémentaires. La formule permet jusqu’à quatre lectures simultanées, contre deux pour les autres abonnements, ainsi que les téléchargements. La définition peut atteindre la 4K Ultra HD et le son Dolby Atmos est disponible sur les contenus et équipements compatibles.

Le tarif supérieur protège donc principalement contre les coupures publicitaires dans les films et séries à la demande. Il ne constitue pas une garantie d’absence de toute communication commerciale sur Disney+.

Le direct change les règles de la publicité dans le streaming

Cette distinction prend davantage de sens à mesure que les plateformes dépassent leur fonction initiale de catalogue de films et de séries. Disney+ propose désormais des programmes en direct et des événements sportifs, précisément concernés par les exceptions prévues en matière de publicité.

Le phénomène ne se limite pas à Disney. Netflix établit lui aussi une différence entre l’absence de coupures dans son catalogue traditionnel et la possibilité de diffuser de la publicité dans d’autres formats.

Le service précise que ses abonnements sans pub permettent de regarder les séries et films sans interruptions commerciales. Il prévient toutefois que « les événements en direct, les événements spéciaux et certaines nouvelles fonctionnalités peuvent comporter des coupures publicitaires dans toutes les offres ».

Disney+ va plus loin dans la liste des exceptions en mentionnant notamment les messages placés avant ou après les programmes et les opérations de parrainage. Les deux entreprises suivent néanmoins une évolution comparable : un abonnement « sans pub » désigne de plus en plus une formule sans coupures publicitaires dans les films et séries, plutôt qu’un service où toute publicité serait exclue.

Le contraste est notable avec les débuts des offres financées par les annonceurs. Lorsque Netflix lançait sa formule publicitaire en France le 3 novembre 2022, l’entreprise assurait : « rien ne change pour nos offres et abonnés actuels ». (

Disney avait suivi un an plus tard. Le 1er novembre 2023, Disney+ lançait en France son abonnement avec publicité à 5,99 euros mensuels. La présentation était alors particulièrement lisible : une formule financée en partie par la publicité coexistait avec deux abonnements sans publicité. Disney indiquait que le nouvel abonnement comporterait en moyenne quatre minutes de spots par heure.

Trois ans plus tard, cette distinction reste valable pour les interruptions au cours des films et séries, mais ne suffit plus à décrire l’ensemble des formats publicitaires susceptibles d’être rencontrés par un abonné.

La modification de Disney+ ne date pas de septembre

L’attention portée ces derniers jours aux règles de Disney+ pourrait laisser croire à une décision toute récente. La modification remonte en réalité à plusieurs mois.

D’après l’examen des conditions générales réalisé par iGeneration, une version datée du 18 juin 2026 prévoyait déjà que toutes les offres pouvaient comprendre du contenu promotionnel, des parrainages ainsi que des publicités avant ou après la lecture. C’est l’information adressée directement aux clients en septembre qui a remis le sujet au premier plan.

Cette formule nécessite toutefois une précision : Disney n’annonce pas que les clients Standard et Premium subiront désormais les mêmes interruptions que ceux ayant choisi Standard avec pub. Pour les films et séries à la demande, les deux abonnements les plus chers conservent leur fonctionnement sans coupures publicitaires classiques.

Ce sont les espaces dans lesquels Disney peut monétiser l’attention de ses abonnés qui deviennent plus nombreux : autour du programme, dans le direct, lors de certains événements ou à travers des contenus promotionnels et des parrainages.

La différence entre les trois niveaux d’abonnement demeure donc bien réelle. Mais à mesure que Disney+ et ses concurrents multiplient les directs, le sport et les événements spéciaux, la mention « sans publicité » couvre un champ plus restreint qu’aux débuts du streaming par abonnement.