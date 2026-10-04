Recherche de bénévoles souhaitant vivre gratuitement à San Rafael en échange de 20 heures hebdomadaires de travail dans une ferme

Une finca de San Rafael, dans la province argentine de Mendoza, a publié un appel à volontaires pour vivre une expérience rurale en échange d’un logement gratuit. L’offre, diffusée sur la plateforme Worldpackers, propose une chambre individuelle contre vingt heures de travail hebdomadaire, réparties du lundi au vendredi.

San Rafael figure parmi les destinations les plus prisées de la région grâce à ses paysages et à ses bodegas, ce qui en fait un séjour souvent coûteux, rapporte le média TN. De plus en plus d’Argentins se tournent vers ce type de volontariat pour s’assurer un hébergement sans débourser un centime, en échange de quelques heures de collaboration sur place.

Deux jours de repos par semaine permettent aux volontaires de sortir de la finca pour explorer les environs. Le Cañón del Atuel, Valle Grande et le barrage Los Reyunos comptent parmi les sites les plus visités du sud mendocino. Rafting, promenades en catamaran, randonnées à cheval et visites de bodegas complètent les possibilités offertes pendant ces jours libres.

Jardinage, peinture et travaux des champs

Les tâches demandées tournent autour de l’entretien de la maison rurale et des espaces extérieurs. L’annonce de l’hôte cite le jardinage, la peinture et la décoration, de petits travaux de construction et de réparation, ainsi que des activités rurales comme les semis et les récoltes. L’objectif affiché est d’accueillir des personnes voulant se connecter à la nature et participer au quotidien de la finca.

En contrepartie de ces heures de travail, l’hébergement est gratuit et se fait en chambre individuelle. Les volontaires disposent aussi d’une connexion Internet, d’une cuisine équipée et de vélos pour circuler jusqu’au village. La propriété est installée près d’une rivière, avec vue sur les paysages naturels de San Rafael.

Pour postuler, il faut avoir entre 21 et 70 ans et maîtriser l’espagnol ou l’anglais, même à un niveau débutant. Les voyageurs individuels sont acceptés tout comme les duos ou les couples. Le séjour doit durer au minimum cinq jours et au maximum quatorze. Les places sont disponibles entre octobre 2026 et février 2027, sous réserve de confirmation préalable avec l’hôte de la finca.

La procédure passe par la création d’un profil sur Worldpackers, puis l’envoi d’une demande directement depuis l’annonce. C’est ensuite l’hôte qui décide d’accepter ou non le candidat.

Les billets de transport, l’assurance voyage, les déplacements internes et les documents administratifs restent à la charge de chaque participant : ces frais ne sont pas inclus dans la proposition. Il est conseillé de vérifier les avis laissés par d’anciens volontaires sur l’hôte, de confirmer les dates disponibles et d’estimer à l’avance le coût du trajet jusqu’à Mendoza.