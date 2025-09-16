Gratuité des transports en commun : une dépense publique à l’efficacité contestée

Le 15 septembre 2025, la Cour des comptes a publié un rapport sur la contribution des usagers au financement des transports collectifs urbains. Les magistrats financiers y évaluent les effets budgétaires et économiques de la gratuité dans les transports en commun. Leur constat est clair : la mesure accroît les charges publiques, sans générer d’effets proportionnés en matière de report modal, d’équité sociale ou d’efficacité opérationnelle.

Un financement déjà sous tension

La part des recettes tarifaires dans le financement des transports en commun représentait 41 % des dépenses de fonctionnement en 2019. En Île-de-France, ce taux atteignait 45 %, mais il tombait à 33 % en province et à seulement 18 % dans les petites agglomérations de moins de 100 000 habitants. Supprimer cette contribution revient donc à accentuer une dépendance déjà forte à la fiscalité locale et au versement mobilité, taxe sur les entreprises de plus de 11 salariés.

Le coût moyen d’un trajet en transport collectif est estimé à 3,55 €, dont l’usager ne paie qu’environ 0,76 € après aides des employeurs. La gratuité transforme ainsi une dépense partagée en une charge intégralement publique. La Cour note que le versement mobilité, déjà relevé en 2024, ne peut pas constituer une ressource illimitée, ce qui interroge la soutenabilité budgétaire à moyen terme. Cette dépendance accrue à la fiscalité interroge d’autant plus que les collectivités doivent déjà absorber la hausse des coûts énergétiques et d’exploitation, ce qui accentue la pression sur leurs budgets.

Des cas locaux emblématiques

À Montpellier, la gratuité totale des transports en commun instaurée en 2023 représente une dépense annuelle proche de 30 millions d’euros. À Dunkerque, pionnière de la gratuité depuis 2018, le coût avoisine 15 millions d’euros par an. À Niort, plus petite, la perte de recettes tarifaires atteint environ 2,5 millions d’euros. Dans tous ces cas, les collectivités doivent compenser la perte par l’impôt ou par la fiscalité sur les entreprises. Pour certaines métropoles, le poids budgétaire de la gratuité équivaut à plusieurs points de fiscalité locale, une équation difficile à justifier dans un contexte de ralentissement de la croissance.

Or, la Cour des comptes souligne que les effets attendus sont décevants. À Dunkerque, la fréquentation des transports en commun a bondi de 60 %, mais les automobilistes n’ont pas massivement abandonné leur véhicule. À Montpellier, l’essentiel des nouveaux trajets provient d’usagers déjà captifs. À Niort, la hausse est limitée à 10 %, sans impact notable sur la circulation automobile.

Une efficacité économique contestée

La juridiction financière juge que la gratuité des transports en commun constitue un usage discutable de la dépense publique. D’une part, elle ne cible pas spécifiquement les ménages modestes, mais bénéficie à l’ensemble de la population, y compris aux foyers aisés. D’autre part, elle détourne des ressources qui pourraient être investies dans l’amélioration du réseau : fréquence des bus, modernisation des trams, transition énergétique des flottes.

En termes de coût d’opportunité, chaque euro consacré à la gratuité est un euro non investi dans la performance du service. Or, rappelle la Cour, c’est la qualité de l’offre – rapidité, confort, régularité – qui constitue le véritable levier de report modal. La gratuité, séduisante politiquement, risque au contraire de fragiliser les marges de manœuvre financières des collectivités.

Un débat budgétaire et stratégique

Pour la Cour des comptes, la question dépasse la simple tarification. Elle interroge l’allocation optimale de la dépense publique, dans un contexte de finances locales contraintes et de besoins croissants en infrastructures de transports en commun durables. La soutenabilité de ces politiques dépendra de la capacité des élus à arbitrer entre popularité immédiate et investissement de long terme.

La gratuité des transports en commun apparaît ainsi moins comme un outil économique rationnel que comme un choix politique, dont l’efficacité reste à démontrer. Pour les finances publiques locales, la vigilance s’impose, faute de quoi l’amélioration structurelle des mobilités pourrait être sacrifiée au profit d’une mesure à forte valeur symbolique mais à rendement limité.