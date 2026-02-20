Grève SNCF du 20 février : risques pour les départs en vacances

Au cœur de la menace de grève : les TGV du sud-est au départ de Paris. Le mouvement social est programmé du vendredi 20 février 2026 à 12 heures au lundi 23 février à 8 heures, selon le syndicat SUD-Rail. Il vise un axe stratégique, celui des trains reliant la capitale aux stations de ski et aux grandes villes alpines, précisément au moment où la zone C, comprenant Paris et l’Ile-de-France, démarre ses vacances.

Grève SNCF : quels trains concernent les familles en partance

La grève à la SNCF touche principalement l’axe Paris–Sud-Est. Selon Le Monde, les contrôleurs ont déposé un préavis pour les 20, 21 et 22 février 2026, soit le tout premier week-end de départ des Parisiens en vacances d’hiver, et premier grand chassé-croisé de février.

Dans les faits, la grève vise les TGV partant de la gare de Lyon vers Lyon, Grenoble, Chambéry ou Annecy. Déplacements Pros précise : « Ce mouvement concernera principalement les lignes TGV sur le quart Sud-Est. » Autrement dit, les trains les plus utilisés par les familles qui rejoignent les Alpes sont directement concernés par la grève. En revanche, la grève ne s’étend pas aux RER, aux Transilien ni au métro.

La période choisie n’est pas anodine. Le Monde rappelle que les vacances de la zone C s’étendent du 21 février au 9 mars 2026. Ce premier week-end correspond à ce que la SNCF appelle une « super pointe neige », moment où la fréquentation explose vers les stations. La grève tombe donc au pic de la demande.

Grève SNCF : pourquoi ce week-end est si stratégique

La grève à la SNCF intervient à un moment clé. En choisissant le vendredi 20 février à 12 heures comme point de départ, les syndicats ciblent les familles qui partent dès la sortie de l’école. Le préavis court jusqu’au lundi 23 février à 8 heures, ce qui englobe tout le week-end de chassé-croisé.

Selon Le Monde, les contrôleurs entendent « contester le “management agressif” et la dégradation de leurs conditions de travail ». La grève porte donc sur l’organisation interne et les conditions d’exercice, mais son impact potentiel se concentre sur les voyageurs. Le choix du calendrier accroît la pression. Pendant une période normale, une grève peut passer inaperçue. En pleine vacances, chaque suppression de train désorganise des séjours réservés de longue date. Billets, locations, cours de ski : tout est souvent payé à l’avance. La grève devient alors un levier puissant face à la direction.

Cependant, la SNCF, citée par Le Parisien ne redoute pas de perturbations massives. L’entreprise évoque des conséquences limitées. Pour les familles, l’incertitude demeure néanmoins jusqu’à la publication définitive des plans de transport.