Tesla installe une antenne Starlink dans le Cybercab et refuse d’expliquer à quoi elle sert : les ingénieurs auto s’interrogent

Tesla et Starlink ont confirmé, dans une publication sur X, l’intégration directe d’une antenne satellite dans le Cybercab, le futur robotaxi entièrement autonome de la marque. L’annonce tient en quelques lignes : aucun détail technique, aucun calendrier, aucune explication sur le rôle de cette connexion dans un véhicule censé pouvoir circuler sans accès permanent à Internet.

Tesla indique simplement que le système Starlink V5 sera directement intégré au Cybercab, rapporte Le Journal du Geek. Starlink, de son côté, a publié un schéma en coupe du véhicule montrant l’emplacement du module, installé dans le toit, à proximité des caméras et des capteurs. Le message évoque un Internet haut débit depuis l’espace pour le futur des véhicules autonomes.

Le document ne précise pas si cet équipement est déjà prévu pour la production ou s’il s’agit d’une technologie envisagée pour une version ultérieure. La nuance compte : le Cybercab n’est pas encore commercialisé et ne circule pas encore dans le cadre d’un service autonome ouvert au public.

"Starlink will be integrated into all our vehicles" — @elonmusk $TSLA — Whole Mars Catalog (@wholemars) July 22, 2026

Une extension déjà annoncée à toute la gamme

Cette confirmation vient après une annonce plus large. Lors de la présentation des résultats du deuxième trimestre 2026 de Tesla, Elon Musk avait indiqué que Starlink serait déployé sur l’ensemble de la gamme, avec une intégration native dans chaque véhicule, pour garantir une connectivité haut débit en tout lieu grâce à la constellation de satellites en orbite basse de SpaceX.

Les terminaux embarqués pourraient aussi servir de points d’accès Wi-Fi locaux, partageant le signal avec les véhicules ou appareils environnants. Le déploiement doit se faire de manière progressive, via de futures mises à jour logicielles : les modèles existants pourraient recevoir des kits de mise à niveau, tandis que les nouveaux véhicules sortiraient d’usine avec le matériel préinstallé.

Un système qui n’est pas indispensable pour rouler

Reste que la conduite autonome de Tesla repose avant tout sur l’ordinateur embarqué du véhicule. Dans le cas du Cybercab, le traitement serait assuré par le matériel AI4, chargé d’analyser les images des caméras, d’identifier l’environnement, de planifier la trajectoire et de contrôler la voiture. La conduite doit rester possible même en cas de perte totale de connexion : Starlink ne serait donc pas indispensable au fonctionnement immédiat du robotaxi.

La liaison satellite pourrait en revanche servir à la navigation en temps réel, à la gestion de la flotte, aux mises à jour logicielles à distance, à l’assistance d’un opérateur lorsqu’un robotaxi rencontre une situation complexe, ou encore à des services connectés et du streaming pour les passagers pendant le trajet.

L’un des intérêts les plus évidents de Starlink reste sa capacité à maintenir une connexion dans les zones mal couvertes par les réseaux cellulaires. Pour un robotaxi sans conducteur, perdre toute liaison avec le centre de supervision pourrait poser problème en cas de panne, d’accident ou de situation nécessitant une intervention à distance.

Mais les services autonomes de Tesla restent limités à Austin, Houston, Dallas et Miami, déjà dotées d’une couverture mobile dense. La technologie pourrait gagner en intérêt lorsque les robotaxis circuleront en zone rurale ou sur de longues distances, un scénario encore lointain.

L’intégration présente aussi un intérêt économique pour SpaceX : chaque Cybercab équipé de Starlink pourrait nécessiter un abonnement ou un service de connectivité facturé à Tesla. Si la flotte devait un jour compter des centaines de milliers de véhicules, cette activité générerait des revenus récurrents importants pour l’entreprise spatiale d’Elon Musk.

Tesla, SpaceX et xAI entretiennent déjà plusieurs relations technologiques et commerciales, ce qui soulève régulièrement des questions sur les conditions de ces accords et sur l’intérêt réel pour les actionnaires de chaque entreprise.