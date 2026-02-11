IA et soft skills : un duo inattendu

Loin d’opposer technologie et relations humaines, Jean-Jacques Machuret, auteur de Devenir son propre mentor (2025), de Stressateur (2020) et de 7 clefs pour réussir (Valeurs Ajoutées Éditions) propose un renversement de perspective. En s’appuyant sur l’intelligence artificielle générative, Il montre comment les soft skills, longtemps considérées comme irréductiblement humaines, peuvent être renforcées, structurées et transmises avec une efficacité inédite. Évaluation comportementale en temps réel, mentorat personnalisé, réduction des efforts cognitifs inutiles : l’IA devient ici un exosquelette socioculturel au service de l’intelligence relationnelle. Une réflexion stimulante sur l’avenir des compétences humaines à l’ère des machines apprenantes, où la technologie ne remplace pas l’humain, mais l’augmente.

Comment l’intelligence artificielle générative peut-elle enrichir le développement des soft skills ?

Il faut comprendre ce que l’on entend par intelligence artificielle générative. L’intelligence par nature est cette capacité à rassembler les éléments éparts pour en faire un ensemble cohérent opérationnel. Générative veut dire que le dispositif acquière de l’expérience et enrichit son patrimoine au fur et à mesure de ses pratiques. Pour que l’intelligence artificielle produise le résultat attendu, il lui faut avoir accès au référentiel à exploiter et aux règles de fonctionnement du référentiel. C’est exactement le cas de l’edsm7c. La modélisation propose à la puissance de calcul de l’IA de traiter le référentiel et de trouver la réponse aux questions posées.

Certains critiquent l’usage de l’IA dans les relations humaines craignant une déshumanisation. Que leur répondez-vous ?

C’est exactement le contraire. Il faut discerner le raisonnement et l’aide technologique. Si l’on prend comme exemple l’encyclopédie de Diderot et d’Alembert au XXVIII ème siècle, ils avaient inventé le lien hypertexte. Dans l’édition d’origine il faut tourner les pages et chercher dans les différents livres, cela prend du temps et de l’énergie aujourd’hui dans l’édition numérisée la fonction est instantanée. Les soft skills sous intelligence artificielle générative c’est comme disposé d’un exosquelette socioculturel. Il procure une diminution, une suppression des efforts inutiles et comble les lacunes par l’apport des réponses quasiment instantanées.

Quels sont les avantages concrets de l’évaluation comportementale assistée par l’IA ?

Cela illustre la réponse à la question précédente. L’exemple le plus spectaculaire concerne de l’Iag dans l’usage de la stratégie téléphonique. Dans les années 80 j’ai créé un modèle, le plan CROC, Contact, Raison, Objet, Congé, aujourd’hui sa diffusion est étendue après de l’éducation nationale, des entreprises en passant par les consultants. Pour vérifier la conformité de l’usage, il faut écouter l’intégralité de la conversation dans la durée, être attentif pendant ce temps, connaitre parfaitement le modèle CROC dans tous ses détails. L’Iag peut dès la fin de la conversation délivrer le bilan, l’analyse, les recommandations, le plan d’action et les ressources pour supprimer les comportements insatisfaisants et développer les comportements satisfaisants. L’efficience de l’Iag s’applique à l’ensemble des paramètres de la modélisation des soft skills. Cette fonction peut être développée personnellement pour mieux utiliser les soft skills et ainsi devenir son propre mentor.

Quelle est votre vision de l’avenir des soft skills dans un monde de plus en plus technologique ?

Il faut revenir à l’origine des soft skills, elles ont été formalisées par l’armée américaine dans les années 1970. Les guerres de Corée et du Vietnam ont montré des lacunes et de la confusion dans le système de formation des militaires américains. Les responsables de la formation et de l’organisation ont décidé de différencier les compétences en deux : Soft skills : « Attributs personnels qui permettent à quelqu’un d’interagir efficacement et harmonieusement avec d’autres personnes ». Hard skills : « Compétence mettant en cause des technologies ». Le livre donne accès à toutes les références de cette décision historique. Il y aura toujours cette différence entre les compétences pour obtenir une interaction efficace et harmonieuse des relations humaines et les compétences usant de technologies.

Pourquoi avoir choisi de développer l’iagc version propriétaire ?

Notre choix se porte sur l’intelligence artificielle pour obtenir un traitement aussi large que rapide de l’information issue de mes travaux de recherches. Générative pour obtenir un enrichissement aussi profond que constant par le « deep learning ». Conversationnelle pour offrir par la phase de l’abonnement anti oubli du protocole un dialogue aussi facile qu’efficient pour obtenir les réponses opérationnelles tout au long de sa vie. Propriétaire pour maitriser de façon aussi exclusive que discrète de notre base de données et notre méthode traitement des algorithmes. L’objectif est de proposer une approche générique sur les préceptes, concepts et méthode et personnalisée sur les méthodologies, action et résultats. Le gain de temps obtenu sur les actions sans grande valeurs ajoutées peut être exploité dans des activités directement productives.