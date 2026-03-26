Classement des enseignes préférées 2026 : Picard détrône Decathlon et s’impose en tête

Classement des enseignes préférées 2026 : une nouvelle hiérarchie se dessine

Le classement des enseignes préférées des Français connaît un bouleversement majeur en 2026. Selon l’étude annuelle d’OC&C Strategy Consultants, qui a interrogé plus de 39 000 consommateurs dans 8 pays européens, Picard détrône Decathlon après trois années de règne pour devenir l’enseigne numéro 1 des Français. Cette évolution révèle des tendances de consommation durables et confirme l’attachement des consommateurs français aux marques hexagonales.

L’étude met en lumière l’évolution des habitudes de consommation, particulièrement chez les jeunes générations, tout en soulignant la permanence de certains repères dans le paysage commercial français.

Picard s’impose face à Decathlon dans le nouveau classement

Pour la deuxième fois de son histoire, Picard prend la première place du classement des enseignes préférées des Français, gagnant trois positions par rapport à 2025. Cette performance confirme la solidité de la stratégie de l’enseigne de surgelés, qui figure sur le podium pour la cinquième fois en dix ans.

Les points de force de Picard restent inchangés : une offre accessible, pratique et de qualité, un rythme soutenu d’innovations, avec plus de 1 200 produits pour cuisiner au quotidien et recevoir. Ces atouts ont permis à l’enseigne de s’installer durablement dans le quotidien des Français, dépassant ainsi Decathlon qui recule d’une place mais conserve sa deuxième position.

Le top 10 se caractérise par une grande continuité, avec des marques devenues des références durables :

Picard (alimentaire) : +3 places

Decathlon (équipement sportif) : -1 place

Fnac (culture) : +2 places

Leroy Merlin (bricolage) : +3 places

E. Leclerc (alimentaire) : +5 places

Aroma-Zone (cosmétiques, bien-être) : -4 places

Cultura (culture) : -1 place

Amazon (e-commerce) : -5 places

IKEA (ameublement & décoration) : +3 places

Intersport (équipement sportif) : +10 places

Aroma-Zone s’ancre durablement dans le classement des enseignes

Nouvel entrant du top 10 en 2024, Aroma-Zone s’ancre durablement dans le classement malgré un recul de 4 places. La marque spécialisée dans les cosmétiques naturels se distingue en se classant première sur plusieurs dimensions clés, notamment le rapport qualité-prix et la qualité des produits.

L’enseigne distance largement ses concurrents du secteur beauté, avec un écart de 9 places sur Sephora, 17 sur Marionnaud et 20 sur L’Occitane. Cette performance révèle un engouement croissant des Français pour les soins et le bien-être naturel, une tendance qui s’inscrit dans la durée.

Les enseignes sportives profitent d’une dynamique favorable

Le secteur de l’équipement sportif continue de bénéficier d’une tendance de fond : une pratique plus régulière, plus accessible et plus diversifiée, portée par la recherche de bien-être et l’installation de nouvelles routines santé.

Si Decathlon reste un repère majeur du classement des enseignes malgré sa perte de la première place, la progression spectaculaire d’Intersport (+10 places) qui entre pour la première fois dans le top 10 témoigne de cette dynamique positive. Cette hausse s’accompagne d’une progression de Go Sport (+26 places), signe d’une bonne intégration au sein du groupe Intersport.

Le secteur de la maison retrouve des couleurs

Les enseignes liées à la maison gagnent du terrain cette année après une période difficile. Cette progression concerne l’équipement du foyer avec Fnac/Darty (+2/6 places), l’ameublement avec IKEA (+3 places) et Maisons du Monde (+10 places), ou encore le bricolage avec Leroy Merlin (+2 places).

Cette tendance intervient après une période où l’univers de la maison avait souffert des arbitrages des Français face à l’inflation, alors que le secteur avait été temporairement boosté lors du Covid-19. Les Français semblent aujourd’hui revenir vers les dépenses liées à leur intérieur, avec des premiers signes de reprise attendus en 2026, y compris sur le marché de l’ameublement après plusieurs années difficiles.

Les plateformes chinoises restent à la traîne malgré leur croissance

Malgré une performance commerciale toujours en hausse, les plateformes chinoises demeurent parmi les moins bien notées du classement, à la traîne sur les sujets de confiance et de qualité produits. Cette situation révèle que les Français privilégient encore les marques hexagonales, même si leur portefeuille rend parfois ces choix difficiles.

Néanmoins, leur note moyenne progresse par rapport à l’année précédente, traduisant une amélioration de la perception de leur offre. Certains acteurs français comme le BHV ont tenté de collaborer avec Shein, mais cette stratégie n’a pas eu d’effet positif sur leur cote auprès des consommateurs, avec un fort recul de 24 places dans le classement.

Cette étude d’OC&C Strategy Consultants confirme l’attachement durable des Français aux marques nationales. Dans un classement largement dominé par des enseignes françaises, cette solidité tient à la forte dimension émotionnelle dont bénéficient les habituées du haut du tableau. Leur note globale dépasse souvent leurs moyennes sur les critères fonctionnels, reflet d’un véritable « coup de cœur » porté par la confiance, l’habitude et l’attachement.

L’évolution du classement des enseignes préférées 2026 témoigne ainsi d’une consommation française qui reste fidèle à ses valeurs tout en s’adaptant aux nouvelles tendances du bien-être, du sport et de l’habitat. Une dynamique qui dessine les contours du commerce de demain dans l’Hexagone.