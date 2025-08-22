Ils se font passer pour l’Assurance Maladie : l’arnaque imparable qui piège déjà des Français

Un internaute sur Reddit a récemment dénoncé une arnaque bien ficelée, reprise ensuite par le site MoneyVox. Cette fraude passe par un faux courrier qui semble provenir de la Caisse primaire d’Assurance Maladie (CPAM), avec pour objet « Renforcement de la sécurité de votre compte Ameli et de votre Carte Vitale ». Ceux qui se laisseraient berner pourraient en payer le prix, alors mieux vaut rester sur ses gardes.

Comment ça marche

Le faux courrier commence par rassurer : vos données personnelles seraient protégées et la lutte contre la fraude serait toujours en marche. On vous annonce une nouvelle procédure pour sécuriser l’accès à votre compte Ameli et à votre Carte Vitale. Pour ce faire, il faut scanner un QR Code, confirmer son identité et mettre à jour son compte dans un délai de 72 heures. Si vous ne répondez pas rapidement, votre compte Ameli pourrait être suspendu temporairement.

Tout a l’air officiel : le courrier reprend la charte graphique, le logo, l’adresse, les coordonnées et même des formules de politesse soignées. Contrairement à d’autres arnaques truffées de fautes, celui-ci ne présente quasiment aucune erreur. Mais un détail trahit la supercherie : le message n’est pas personnalisé (il n’indique ni le nom ni le prénom du destinataire).

Les conseils pour éviter le piège

La Caisse nationale d’Assurance Maladie a confirmé via son service presse qu’il s’agit bien d’une tentative d’hameçonnage, affirmant simplement : « C’est effectivement une tentative d’hameçonnage ». Pour ne pas tomber dans le panneau, vérifiez toute information suspecte directement auprès de l’organisme concerné, que ce soit par téléphone, sur le site officiel ou via l’application mobile.

Pensez aussi à ne jamais saisir vos données personnelles sur un site dont la sécurité n’est pas garantie. Le site Ameli propose plusieurs conseils utiles pour aider les assurés à repérer ce genre de fraude. Si vous recevez un message douteux venant prétendument de l’Assurance Maladie, prenez le temps de consulter ces informations.

Que faire si on se fait avoir

Si vous avez déjà renseigné vos informations personnelles en suivant cette procédure, contactez immédiatement le service 17Cyber. Ce service est là pour vous guider et vous indiquer les démarches à suivre afin de limiter les problèmes liés à cette fuite de données sensibles.

Les vacances d’été sont souvent le moment préféré de ces escrocs, car la vigilance est parfois moins présente pendant cette période. Alors, gardez toujours l’œil ouvert face aux messages insistants ou alarmants.

Bref, cette nouvelle arnaque qui cible les assurés sociaux montre une fois de plus comment les techniques d’hameçonnage utilisées par les fraudeurs sont de plus en plus sophistiquées.