Ils vivent près du nouveau data center de Microsoft à 7,3 milliards de dollars et n’en dorment plus : « le bruit ressemble à un train de marchandises »

Plus de 1 000 foyers ont déposé un recours collectif contre Microsoft devant les tribunaux du Wisconsin. En cause : le centre de données « Fairwater 1 » de Mount Pleasant, inauguré début 2026 et présenté par le PDG Satya Nadella comme « le centre de données IA le plus puissant au monde », génère selon les plaignants un vacarme insupportable, nuit et jour.

La plainte, révélée par le Milwaukee Journal Sentinel et déposée le 1er juillet 2026, porte sur des « nuisances sonores déraisonnables et excessives » sur les propriétés voisines. Trois citoyens en sont à l’origine, mais le recours représente plus d’un millier de foyers situés dans un rayon de 2,4 kilomètres autour du campus, dont certains riverains dont les maisons se trouvent littéralement de l’autre côté de la rue. Les fondements juridiques invoqués sont la nuisance privée et la négligence.

Un bruit « omniprésent », comparable à un train de marchandises

Le dossier judiciaire décrit un son « non seulement excessif, mais constant et omniprésent ». Un plaignant l’exprime sans détour : « Ça ressemblait au vrombissement du moteur d’un train de marchandises garé à proximité. On l’entendait 24 heures sur 24, et on a fini par réaliser que ça venait du campus Microsoft. » Un autre résident affirme avoir dû modifier ses horaires de travail pour pouvoir dormir.

Les équipements mis en cause sont identifiés avec précision dans le dossier : générateurs diesel, systèmes de climatisation, refroidisseurs, tours de refroidissement, unités de traitement de l’air et ventilateurs de condenseurs. Les plaignants reprochent à Microsoft de ne pas avoir installé « des barrières acoustiques, boucliers ou murs adéquats absorbant, atténuant et/ou empêchant la propagation du bruit ».

À la nuisance sonore s’ajoutent des plaintes pour pollution lumineuse. Depuis l’ouverture du site, le ciel nocturne a changé de façon notable pour les habitants de Sturtevant, la localité la plus proche. « Il faisait tellement sombre là-bas qu’on pouvait voir toutes les étoiles, et maintenant on a du mal à les voir avec toute cette lumière », a confié un résident à Wisconsin Public Radio. Un autre indique ne souvent plus distinguer sa maison en arrivant en ville tant les lumières du campus illuminent les alentours.

La réponse de Microsoft, jugée insuffisante

Microsoft assure avoir pris le problème au sérieux dès avril 2026, au moment où les premières plaintes ont été signalées. Ses ingénieurs ont identifié la source du bruit : des ventilateurs de refroidissement tournant à trop grande vitesse, provoquant ce que l’entreprise décrit comme un « acouphène tonal ». Microsoft a reconnu ne pas avoir anticipé « que la qualité tonale du son voyagerait aussi loin ».

Des mesures correctives ont été appliquées courant juin. Le 18 juin, l’entreprise a annoncé que ses ingénieurs avaient « complètement résolu le problème », une affirmation confirmée à l’époque par Sean Ryan, responsable de la communication de Mount Pleasant. Sur son blog officiel, Microsoft a par ailleurs indiqué qu’elle continuerait « à travailler sur des mesures d’atténuation à court terme » et qu’elle installerait « des composants supplémentaires de réduction sonore » tout en maintenant une surveillance continue du bruit.

Mais la plainte a été déposée le 1er juillet, soit deux semaines après ces annonces. Pour les plaignants, les mesures prises n’ont rien réglé. À la date de publication des premiers articles, Microsoft n’avait pas répondu au recours collectif et aucun résultat de test acoustique formel n’avait été rendu public.

Le site, construit pour 7,3 milliards de dollars sur un terrain zoné usage industriel lourd depuis 2017, emploie 375 personnes, dont beaucoup résident dans les communes environnantes. Microsoft se déclare « engagée à être un bon voisin auprès des communautés où nous construisons, possédons et exploitons des centres de données ». Jusqu’à quinze autres centres de données sont planifiés sur le même emplacement.