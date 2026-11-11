Prime de Noël 2026 : le virement tombera le 15 décembre, mais beaucoup de bénéficiaires ignorent encore qu’ils doivent vérifier une chose avant

La prime de Noël sera bien reconduite en 2026. Le versement interviendra le 15 décembre 2026 et concernera plus de deux millions d’allocataires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation équivalent retraite, soit respectivement le RSA, l’ASS et l’AER.

Montants pour les bénéficiaires

Pour les bénéficiaires du RSA, le montant varie selon la composition du foyer. Une personne vivant seule touchera 152,45 euros, un foyer de deux personnes 228,67 euros. Un couple avec deux enfants percevra 320,15 euros, tandis qu’une personne seule avec trois enfants recevra 335,39 euros.

Pour les allocataires de l’ASS ou de l’AER, en revanche, le montant ne dépend pas de la situation familiale : il s’agit d’un forfait unique de 152,45 euros, quel que soit le nombre d’enfants à charge.

Conditions de versement

Pour toucher cette aide, il faut avoir perçu l’une de ces trois prestations en novembre ou en décembre 2026. Les personnes qui n’en bénéficient que depuis décembre devront patienter : leur versement n’interviendra qu’à partir de janvier 2027.

Aucune démarche n’est à effectuer. Le versement se fait automatiquement, via la CAF, la Mutualité sociale agricole ou France Travail selon la situation de chacun. Il est conseillé de vérifier que les coordonnées bancaires et la situation familiale sont bien à jour sur son espace personnel, pour éviter tout retard.

Coût pour les finances publiques

Cette reconduction a un coût pour les finances publiques : 450 millions d’euros, un chiffre communiqué par le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou dans un entretien à La Tribune Dimanche.

Délai de versement

Une fois le virement déclenché le 15 décembre, l’argent ne tombe pas forcément aussitôt sur le compte des bénéficiaires. La CAF prévient que, « selon votre banque, il peut y avoir jusqu’à huit jours ouvrés de délai avant que le versement soit affiché sur votre compte bancaire ». De quoi patienter encore un peu après les fêtes pour ceux dont l’établissement traîne un peu.

Cette aide, créée en 1998, n’est pas imposable.