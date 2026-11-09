« Ne tardez pas trop » : un conseiller fiscal révèle les quatre leviers à activer avant le 31 décembre pour réduire votre impôt

Plus que quelques semaines pour alléger la facture. Pour peser sur l’impôt dû au titre des revenus 2026, payé en 2027, toute opération doit être actée au plus tard le 31 décembre 2026 : versement encaissé, souscription validée. Au 8 novembre 2026, il reste environ quatre semaines pour activer ces dispositifs.

Cette échéance, rapportée par Le Parisien, concerne les contribuables dont le taux de prélèvement à la source ne reflète plus leur situation réelle : une prime, une activité complémentaire ou un revenu exceptionnel creusent l’écart, réglé ensuite par un solde d’impôt étalé sur quatre mois dès qu’il dépasse 300 euros. Certains dispositifs se bouclent en quelques clics, d’autres demandent plusieurs mois de montage.

Le plan épargne retraite, la solution la plus simple

Le versement volontaire sur un plan épargne retraite (PER) reste l’option la plus accessible. Les sommes versées en 2026 se déduisent du revenu imposable, dans la limite de 10 % des revenus nets, soit entre 4 710 et 37 680 euros pour un salarié. L’économie dépend de la tranche marginale d’imposition : à 30 %, chaque millier d’euros versé allège l’impôt de 300 euros.

Le contrat peut encore s’ouvrir jusqu’en fin d’année, mais l’épargne reste bloquée jusqu’à la retraite, sauf déblocage anticipé. Depuis 2026, les versements effectués à compter du jour du 70ᵉ anniversaire ne sont plus déductibles.

Dons et emploi à domicile : des gestes qui tiennent encore en quelques semaines

Les dons versés avant le 31 décembre ouvrent droit à une réduction d’impôt de 66 %, dans la limite de 20 % du revenu imposable. Le taux grimpe à 75 % jusqu’à 2 000 euros pour les dons aux structures qui fournissent gratuitement repas, soins, logements ou aide aux victimes de violences domestiques, connus sous le nom de dons Coluche. Cette réduction échappe au plafonnement global des niches fiscales.

L’emploi d’un salarié à domicile donne droit à un crédit d’impôt de 50 % des dépenses engagées en 2026, plafonné à 12 000 euros. Des crédits spécifiques existent aussi pour l’aide à une personne invalide ou la présence d’une personne âgée dans le foyer, mais ce dispositif demande plus de temps à mettre en place qu’un simple virement.

Un versement volontaire sur l’épargne salariale, PEE ou PER collectif, permet de capter avant la fin de l’année l’abondement versé par l’employeur, non soumis à l’impôt sur le revenu hors CSG-CRDS. Ce n’est pas une baisse d’impôt à proprement parler, mais un complément de rémunération non imposé. Pour le PER collectif en revanche, les versements restent déductibles, dans la limite du plafond épargne retraite commun avec le PER individuel.

Girardin, FIP Corse, forêt : des montages à ne pas lancer dans la précipitation

D’autres solutions demandent d’agir sans attendre les derniers jours de décembre. Le Girardin industriel consiste à financer du matériel productif exploité outre-mer : l’apport n’est pas restitué, mais ouvre droit à une réduction d’impôt supérieure, le gain correspondant à l’écart entre les deux.

La réduction ne dépend pas de la date de souscription mais de la mise en service du matériel, prévue avant le 31 décembre pour les opérations proposées en fin d’année. Un tel investissement porte le plafond global des niches fiscales du foyer de 10 000 à 18 000 euros, mais expose à un risque de requalification fiscale si les conditions légales ne sont pas respectées.

Depuis le 16 février 2025, les FIP classiques n’ouvrent plus droit à réduction d’impôt, et la loi de finances pour 2026 réserve désormais l’avantage des FCPI aux fonds investis dans de jeunes entreprises innovantes. Le FIP Corse, lui, conserve une réduction pouvant atteindre 30 % et peut encore se souscrire rapidement en décembre, au prix d’un risque de perte en capital et d’une épargne bloquée plusieurs années.

Souscrire des parts de groupement forestier ouvre droit à un crédit d’impôt de 25 %, mais suppose de conserver les parts jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant la souscription.

Le déficit foncier permet d’imputer sur le revenu global une partie des travaux réalisés sur un bien loué, jusqu’à 10 700 euros par an, un plafond doublé à 21 400 euros pour les travaux de rénovation énergétique qui font sortir un logement des classes E, F ou G, pour les dépenses payées jusqu’au 31 décembre 2027.

Il ne suppose pas d’achat : tout propriétaire louant déjà un logement nu au régime réel peut en bénéficier, à condition que les travaux soient effectivement payés avant la fin de l’année.

Nommé d’après le ministre du Logement, le dispositif Jeanbrun, créé par la loi de finances pour 2026, permet de déduire des revenus fonciers un amortissement du logement acheté, à condition de le louer nu en résidence principale avec un loyer plafonné, pour un engagement d’au moins neuf ans.

La loi Denormandie accorde de son côté une réduction d’impôt pour l’achat d’un logement ancien à rénover dans certaines villes. Ces dispositifs, comme la loi Malraux ou la loi Monuments historiques, supposent une acquisition et se préparent bien avant la fin de l’année.

Un plafond de 10 000 euros à ne pas dépasser

La plupart de ces réductions et crédits d’impôt restent plafonnés à 10 000 euros par foyer et par an, porté à 18 000 euros en cas d’investissement outre-mer ou de SOFICA. Au-delà, l’avantage excédentaire est en principe perdu, d’où l’intérêt de vérifier ce qui est déjà utilisé, emploi à domicile ou garde d’enfants compris, avant d’ajouter un nouveau dispositif.

Un placement choisi uniquement pour son avantage fiscal pose aussi problème : une réduction de 30 % ne compense pas un fonds mal géré, des frais élevés ou un blocage incompatible avec ses projets. Un dossier incomplet, enfin, peut être refusé faute de pièce justificative ou arriver trop tard, et bascule alors sur l’année suivante.

De nombreuses sociétés de gestion fixent leur date limite de réception des dossiers bien avant le 31 décembre, parfois dès la première quinzaine de décembre.