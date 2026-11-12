Des tarentules géantes envahissent l’Autriche, elles entrent dans maisons et garages, des centaines de cas rapportés par les habitants

Plus de 200 signalements de présence de tarentules ont été enregistrés en Autriche depuis le début du mois de septembre 2026 sur naturbeobachtung.at, une plateforme scientifique participative. Sur ce total, 175 cas ont été confirmés avec précision quant à l’espèce par des experts indépendants, selon les données relayées par Euronews et le quotidien autrichien Heute.

La vague d’observations touche particulièrement trois régions. La Styrie arrive en tête avec 66 cas, devant la Basse-Autriche, avec 49 signalements, et le Burgenland, avec 43. La Basse-Autriche présente une particularité : elle borde directement la Moravie du Sud et la Bohême du Sud, côté tchèque.

Un signalement a d’ailleurs été fait à Tulln an der Donau, sur le Danube. Il s’agit de l’observation la plus au nord-ouest jamais enregistrée pour cette espèce, aucun cas similaire n’ayant jamais été rapporté dans cette zone auparavant.

Ce déplacement vers le nord ne s’arrête pas à la frontière autrichienne. Une étude citée par les sources confirme une expansion comparable de ces araignées en République tchèque. L’explication avancée tient aux étés plus chauds et plus secs, qui favorisent la progression de ces espèces vers des territoires auparavant hors de leur portée.

Deux lycoses impressionnantes mais sans danger

Deux espèces sont concernées. La lycose de Tartarie (Lycosa singoriensis), aussi appelée tarentule sud-russe, est la plus grande araignée d’Europe centrale : son corps atteint jusqu’à 4 centimètres, et pattes déployées, elle dépasse largement la taille d’une paume de main.

Elle était déjà présente dans la région du lac de Neusiedl et autour de Vienne dans les années 1920, mais étend son territoire. La seconde, la lycose méridionale (Hogna radiata), mesure environ 2,5 centimètres. Décrite pour la première fois en Styrie dans les années 1970, elle progresse elle aussi vers le nord, au point que son aire de répartition commence à chevaucher celle de sa cousine.

C’est le calendrier saisonnier, et non un changement de comportement, qui explique leur multiplication près des maisons. À l’automne, ces araignées cherchent instinctivement un abri où la température ne descend pas sous zéro pour passer l’hiver. Dans la nature, elles utilisent des terriers souterrains ou des fissures rocheuses.

En ville, elles se rabattent sur les caves, les garages, les remises et les fissures autour des fenêtres et des portes, ce qui explique leur présence croissante dans les habitations, les appartements et les jardins.

Aucune des deux espèces ne représente de danger pour l’être humain. Une morsure reste tout à fait exceptionnelle et ne survient qu’en cas de menace directe pour la vie de l’animal ; son intensité équivaut à celle d’une piqûre de guêpe.

En cas de rencontre, les experts recommandent de ne pas paniquer ni tuer l’animal, mais de le capturer dans un verre ou un récipient pour le relâcher dehors, dans l’herbe, selon Heute. La méthode conseillée consiste à recouvrir délicatement l’araignée avec un bocal, glisser une feuille de carton en dessous, puis la déposer à l’extérieur.

Les spécialistes déconseillent en revanche fortement de capturer ces tarentules pour les installer en terrarium. Ces araignées dépendent de leur cycle naturel et de leurs déplacements dans leur environnement habituel : déplacées par l’homme, elles perdent leur orientation et meurent rapidement.