Impôts 2026 : pourquoi un remboursement peut arriver cet été

Les impôts 2026 peuvent déboucher sur une restitution d’argent lorsque le prélèvement à la source a été supérieur au montant réellement dû. Le remboursement dépend du calcul établi par l’administration fiscale après la déclaration, mais aussi des coordonnées bancaires enregistrées dans l’espace particulier.

Impôts 2026 : le remboursement qui dépend du calcul final

Le prélèvement à la source donne parfois l’impression que tout est réglé au fil de l’année. En réalité, l’impôt sur le revenu reste définitivement calculé après la déclaration annuelle. Pour les revenus perçus en 2025, cette régularisation intervient en 2026, une fois les revenus, charges, réductions et crédits d’impôts pris en compte.

C’est à ce moment que l’administration compare deux montants : ce qui a déjà été prélevé en 2025 et ce que le foyer doit réellement au titre de cette même année. Si le contribuable a trop payé, le solde devient favorable. Selon impots.gouv.fr, l’avis d’impôt 2026 indique si le calcul de l’impôt sur les revenus 2025 « vous donne droit à un remboursement » lorsque le prélèvement à la source a dépassé le montant finalement dû.

Cette situation peut se produire après une baisse de revenus, un changement familial ou l’application d’un avantage fiscal. Un salarié dont les revenus ont diminué sans actualisation de son taux, un retraité imposé sur une pension plus faible, ou un foyer déclarant des dépenses ouvrant droit à crédit d’impôt peuvent ainsi récupérer une somme pendant l’été.

Le remboursement peut également correspondre au solde de réductions ou crédits d’impôt. Pour ces avantages, impots.gouv.fr rappelle que l’avance versée en janvier 2026 représente 60% des réductions et crédits d’impôt déclarés l’année précédente. Le solde est ensuite recalculé à partir de la déclaration déposée au printemps 2026.

Deux dates à retenir pour le remboursement

Le calendrier est désormais fixé. D’après le ministère de l’Économie, « en cas de remboursement, celui-ci interviendra, dans la plupart des cas, le 24 juillet ou le 31 juillet 2026 ». Le versement sera effectué sur le compte bancaire connu de l’administration fiscale lorsque le contribuable en a communiqué un.

Ces dates ne signifient pas que tous les foyers recevront exactement leur remboursement le même jour. L’administration fiscale précise que la date figure sur l’avis d’imposition. Pour les contribuables ayant déclaré leurs revenus dans les délais et bénéficiant d’un remboursement, impots.gouv.fr évoque un versement automatique à la fin juillet 2026 ou au début août 2026.

Le contribuable n’a pas à déposer de demande. Sur sa page consacrée aux avis d’impôt faisant apparaître un remboursement, l’administration indique : « Vous n’avez aucune démarche à réaliser ». Le traitement est automatique, à condition que la déclaration ait bien permis d’établir un solde favorable.

En l’absence de coordonnées bancaires, le remboursement est tout de même effectué, mais par courrier. Impots.gouv.fr précise qu’il est versé sur le compte connu de la DGFiP si un RIB a été transmis, sinon par chèque à encaisser auprès de la banque du contribuable.

Le RIB, détail administratif qui peut changer le délai

Le principal point de vigilance concerne les informations détenues par l’administration fiscale. Un compte bancaire fermé, un RIB ancien ou une absence de coordonnées peut retarder l’arrivée du remboursement. La DGFiP utilise le compte enregistré dans l’espace particulier, notamment dans la rubrique liée au prélèvement à la source.

La vérification est d’autant plus utile que le remboursement arrive souvent pendant une période de congés. Un foyer ayant changé de banque au cours de l’année a intérêt à contrôler le compte mentionné avant l’émission du virement. En cas de chèque, l’adresse postale doit également être correcte, faute de quoi le courrier peut être envoyé à une ancienne adresse.

L’avis d’impôt reste le document à consulter en priorité. Il précise le résultat du calcul, le montant éventuellement restitué et les modalités retenues. Le ministère de l’Économie rappelle que le détail du calcul est indiqué sur l’avis d’impôt, mis à disposition dans l’espace en ligne ou envoyé par courrier durant l’été 2026.

Tous les contribuables ne seront pas remboursés

La régularisation estivale ne signifie pas que l’administration fiscale versera de l’argent à tous les foyers. Après la déclaration, trois situations sont possibles : remboursement, absence de mouvement, ou solde à payer. Le même mécanisme qui permet de récupérer un trop-perçu peut donc aboutir à un prélèvement supplémentaire.

Le ministère de l’Économie indique que le remboursement est effectué automatiquement entre juillet et août, soit par virement bancaire, soit par chèque si aucun compte n’est enregistré. Mais il rappelle aussi que certains contribuables devront régler un solde lorsque les sommes prélevées en 2025 n’ont pas couvert l’impôt finalement dû.

Ce solde peut apparaître si les revenus ont augmenté sans modification du taux de prélèvement à la source, ou si une avance de crédit d’impôt versée en janvier s’avère trop élevée au regard des dépenses réellement déclarées. Dans ce cas, l’avis d’impôt indique le montant restant à payer.

Le calendrier de paiement est lui aussi encadré. D’après impots.gouv.fr, un solde inférieur ou égal à 300 euros sera prélevé en une seule fois le 25 septembre 2026. Au-delà de 300 euros, le paiement sera automatiquement fractionné en quatre échéances, prévues les 25 septembre, 26 octobre, 25 novembre et 28 décembre 2026.

Ce que le contribuable doit vérifier

Avant de considérer le remboursement comme acquis, plusieurs éléments méritent d’être contrôlés. Le contribuable doit d’abord lire son avis d’impôt, car c’est lui qui confirme le montant calculé par l’administration. Il doit ensuite vérifier le compte bancaire enregistré auprès de la DGFiP, puis s’assurer que son adresse postale est à jour si aucun RIB n’est renseigné.

La déclaration elle-même reste également importante. Impots.gouv.fr rappelle que les retenues à la source préremplies peuvent être vérifiées et corrigées si elles ne correspondent pas à la situation réelle du contribuable. Une erreur sur un revenu, un montant prélevé ou une information familiale peut modifier le solde final.

Pour les foyers concernés, le remboursement des impôts 2026 sera donc une opération largement automatisée. Mais son bon déroulement repose sur des informations exactes. Le virement n’est pas à réclamer, mais il doit pouvoir arriver sur le bon compte.