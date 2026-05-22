Deux virements des impôts arrivent sur votre compte en juin : voici les dates exactes que beaucoup de Français risquent de manquer

La récente annonce du mardi 21 avril par le Premier ministre Sébastien Lecornu a attiré l’attention de nombreux foyers fiscaux en France. Elle porte sur la mise en place prochaine de deux versements destinés aux ménages, rapporte le site Droit et Finances.

Ces mesures arrivent dans une période économique tendue, où la hausse des prix du carburant, amplifiée par des événements géopolitiques comme la guerre en Iran, pèse lourdement sur le budget quotidien des Français. Le dispositif vise à soulager des millions de foyers avec des aides directes.

Aide carburant : un coup de pouce pour ceux qui roulent beaucoup

Le premier versement concerne une indemnité carburant. Décryptée dans le décret n° 2026-333, récemment publiée au Journal officiel en mai 2026, cette aide vise les Français les plus touchés par la flambée des prix.

Derrière ce montant unique de 50 €, c’est la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) qui est chargée de distribuer les fonds aux bénéficiaires.

La mesure cible les travailleurs qui utilisent leur véhicule personnel pour leurs déplacements professionnels. Sont concernés, parmi d’autres professions, les aides-soignants et les travailleurs à domicile qui parcourent chaque jour de longues distances. Les véhicules admissibles comprennent les voitures ainsi que les deux-roues, thermiques ou hybrides.

Pour être éligible, chaque foyer doit respecter plusieurs critères :

un revenu fiscal par part ne dépassant pas 16 880 €, et remplir l’un des critères suivants :

un trajet domicile-travail de plus de 15 km, ou

8 000 km parcourus annuellement à des fins professionnelles.

Ce versement n’est pas automatique : il faut que les bénéficiaires fassent la démarche. Environ 3 000 000 de travailleurs pourraient y prétendre, à condition de remplir un formulaire disponible sur impots.gouv.fr à partir du 27 mai 2026.

L’administration fiscale validera les demandes reçues, et les versements devraient être effectués après un délai de 10 jours suivant cette validation. Les travailleurs éligibles devront se manifester avant le 31 juillet 2026, date limite pour déposer leur demande.

Remboursements d’impôts : récupérer les trop-perçus

En parallèle, la DGFiP procédera aussi à des remboursements d’impôt pour ceux qui ont payé un trop-versé d’impôts l’année précédente. Ces compensations concernent notamment les contribuables qui bénéficient de crédits et de réductions d’impôt.

Le remboursement, qualifié par les autorités de « trop-perçu », intervient lorsque le prélèvement à la source a été supérieur à l’impôt réellement dû selon la déclaration annuelle.

Les dépenses fiscales prises en compte incluent les services à la personne, les dons aux associations et les frais de garde d’enfants. Pour les ménages concernés, aucune démarche supplémentaire n’est nécessaire, sauf vérifier que leurs coordonnées bancaires sont correctes dans leur espace particulier en ligne.

Les versements auront lieu entre la fin juillet et le début août 2026, selon le calendrier officiel.