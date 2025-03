Impôts : ce mail envoyé à des millions de Français, ce qu’il faut savoir

Les services fiscaux français vont adresser un message important à 40 millions de foyers fiscaux à cause d’un changement dans le calendrier fiscal. Cette communication, prévue pour avril, fait suite au retard de publication de la loi de finances, qui a chamboulé l’ensemble de la procédure fiscale. Ce décalage amène les contribuables à se préparer pour déclarer leurs revenus et à bien comprendre les nouvelles règles.

La loi de finances publiée avec deux mois de retard

La loi fixe les modalités de calcul de l’impôt sur le revenu et comporte des ajustements pour tenir compte de l’inflation, notamment avec nouvelles tranches d’imposition. On note notamment une hausse du nouveau barème par tranches de 1,8 % dès 2025. Par ailleurs, on retrouve des changements concernant le plafond d’abattement et les seuils maximaux de revenus pour bénéficier d’avantages fiscaux. Les contribuables devront également remplir une nouvelle case lors de leur déclaration.

Un simulateur fiscal mis à jour pour guider les contribuables

Pour aider les citoyens à s’y retrouver avec ces nouveautés, l’administration fiscale a mis en ligne un nouveau simulateur d’impôt. Cet outil intègre toutes les modifications introduites par la dernière loi de finances. Ainsi, chacun peut estimer son impôt pour 2025 après avoir déclaré ses revenus, tout en découvrant le nouveau taux de prélèvement à la source qui s’appliquera dès septembre prochain.

Communication officielle aux foyers fiscaux

Le message destiné aux 40 millions de foyers sera envoyé sous forme d’email officiel signé par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) depuis l’adresse [email protected]. Ce mail annoncera l’ouverture du service en ligne pour la déclaration des revenus 2025, prévue pour le jeudi 10 avril sur le site des impôts. L’envoi du message interviendra quelques jours après cette date importante.

Ce courriel précisera aussi que les contribuables pourront bénéficier d’un accompagnement tout au long du processus en ligne. Des conseils seront donnés pour éviter certaines erreurs fréquentes et des infos pratiques sur la réservation d’un rendez-vous avec l’administration fiscale seront disponibles.

Les contribuables auront plusieurs semaines pour finaliser leur déclaration, avec des dates limites qui varient selon le département, allant de la fin mai au début juin. Il est donc important que chaque foyer respecte ces dates pour se prémunir contre toute pénalité ou difficulté administrative.

Pour ceux qui préfèrent recevoir leurs documents fiscaux en format papier, les avis d’imposition seront envoyés entre le 24 juillet et le 29 août 2024. Quant aux personnes qui optent pour la version numérique, elles recevront un email entre le 24 juillet et le 2 août.