Navigo : comment obtenir votre remboursement de 90,80 € ou 45,40 € (lignes J et L)

Depuis le 21 juillet 2026, Île-de-France Mobilités propose un remboursement exceptionnel aux abonnés Navigo victimes des perturbations massives sur les lignes J et L du Transilien. Quatre mois de suppressions répétées, 2 078 trains annulés en mai sur la ligne J seule, 60 rames sur 117 endommagées : la crise ferroviaire touche quotidiennement 500 000 voyageurs. À partir du 15 septembre, une plateforme en ligne s’ouvre pour réclamer 90,80 € (ligne J) ou 45,40 € (ligne L). Mais qui peut en bénéficier ? Quels documents préparer ? Voici le mode d’emploi complet pour ne rien rater.

Vous êtes éligible ? Vérifiez en 3 questions

Critère 1 : Vous aviez un abonnement Navigo en mars 2026

Seuls les détenteurs d’un forfait Navigo peuvent prétendre au remboursement. Les voyageurs ayant utilisé des tickets à l’unité sont exclus du dispositif, même s’ils ont subi les mêmes retards. L’abonnement doit avoir été actif durant la période de perturbations, soit de fin mars à mi-juillet 2026. Peu importe votre profil tarifaire : tarif plein, réduit, senior ou solidarité, tous les abonnés Navigo concernés reçoivent le même montant forfaitaire.

Critère 2 : Votre gare n’est pas sur la liste d’exclusion

Paris Saint-Lazare, Pont-Cardinet et La Défense sont exclues du remboursement. Pourquoi ? Ces gares sont desservies par plusieurs lignes du réseau Transilien, ce qui limite l’impact des perturbations J et L. Un voyageur partant de Saint-Lazare dispose d’alternatives (lignes N, U, métro). En revanche, les usagers de gares comme Versailles-Rive-Droite, Mantes-la-Jolie, Pontoise ou Poissy n’ont aucune autre option et subissent de plein fouet les suppressions.

Critère 3 : Vous utilisez la ligne J (90,80 €) ou la ligne L (45,40 €)

Le montant varie selon la ligne. La ligne J, la plus touchée avec 15 % de suppressions en mai, ouvre droit à un remboursement équivalant à un mois de forfait Navigo au tarif plein, soit 90,80 €. La ligne L, qui a subi 6 % de suppressions (945 trains en mai), donne accès à un demi-mois, soit 45,40 €. Ces montants correspondent au tarif sans prise en charge employeur. Pour neuf Franciliens sur dix, le coût réel après participation patronale (50 % minimum) est de 45,40 € ou moins. Le remboursement reste cependant identique pour tous, quel que soit le montant effectivement payé.

Les gares exclues du dispositif : vérifiez votre situation

Pourquoi certaines gares ne sont pas remboursées

La logique d’Île-de-France Mobilités repose sur la dépendance exclusive à une ligne. Si votre gare permet de basculer facilement vers un autre axe (RER, métro, autre Transilien), l’autorité organisatrice considère que le préjudice reste limité. Un usager de La Défense peut emprunter le RER A, la ligne U ou le métro 1. À l’inverse, un voyageur de Versailles-Chantiers ou de Mantes-la-Jolie ne dispose d’aucune alternative ferroviaire directe vers Paris.

Liste complète des gares éligibles par ligne

Ligne J : toutes les gares entre Versailles-Rive-Droite, Mantes-la-Jolie, Gisors et Paris, à l’exception de Paris Saint-Lazare, Pont-Cardinet et La Défense. Ligne L : toutes les gares entre Versailles-Rive-Droite, Cergy, Pontoise et Paris, avec les mêmes exclusions. Les voyageurs de gares comme Houilles-Carrières-sur-Seine, Sartrouville, Conflans-Sainte-Honorine, Achères-Ville ou Saint-Germain-en-Laye sont pleinement éligibles. Le pass Navigo, qu’il soit mensuel ou annuel, ouvre les mêmes droits.

Pas à pas : comment demander votre remboursement à partir du 15 septembre

Étape 1 : Accédez à la plateforme en ligne

Dès le 15 septembre 2026, Transilien SNCF Voyageurs met en ligne une plateforme dédiée. L’adresse exacte sera communiquée via le site d’Île-de-France Mobilités et les canaux habituels (application SNCF, courriels aux abonnés). Aucune démarche n’est possible avant cette date. Préparez vos documents dès maintenant pour gagner du temps lors de l’ouverture.

Étape 2 : Créez votre compte ou identifiez-vous

Si vous possédez déjà un compte client SNCF ou IDFM, utilisez vos identifiants habituels. Sinon, la création nécessite une adresse courriel valide et un mot de passe. Conservez ces informations : elles serviront à suivre l’avancement de votre dossier et à recevoir les notifications de traitement.

Étape 3 : Remplissez le formulaire de demande

Le formulaire demande le numéro de votre carte Navigo, votre gare de départ habituelle et la ligne utilisée (J ou L). Soyez précis : une erreur de ligne entraîne un montant de remboursement incorrect. Indiquez également votre période d’abonnement (mensuel ou annuel) et la date de souscription. Ces informations permettent de vérifier automatiquement votre éligibilité.

Étape 4 : Transmettez vos justificatifs

Téléchargez les documents demandés au format PDF ou JPEG (moins de 5 Mo par fichier). Une fois le dossier complet, validez l’envoi. Un courriel de confirmation arrive sous 48 heures. Le délai de traitement varie selon l’affluence, mais Île-de-France Mobilités s’engage à verser les sommes sous trois semaines maximum après validation du dossier.

Documents à préparer avant de faire votre demande

Preuve d’abonnement Navigo (numéro de carte, relevé IDFM)

Munissez-vous de votre numéro de carte Navigo (10 chiffres au verso). Si vous avez perdu votre carte ou changé de support, téléchargez votre historique d’abonnements depuis votre espace personnel IDFM. Ce relevé prouve que vous étiez bien abonné durant la période concernée. En cas de doute, contactez le service client avant le 15 septembre pour régulariser votre situation.

Justificatif de domicile ou de résidence en Île-de-France

Une facture d’électricité, de gaz, de téléphone fixe ou un avis d’imposition de moins de trois mois suffit. Ce document confirme votre résidence en Île-de-France, condition sine qua non pour bénéficier du forfait Navigo. Les étudiants peuvent fournir un certificat de scolarité avec adresse du logement.

Coordonnées bancaires pour le virement

Préparez un relevé d’identité bancaire (RIB) au format PDF. Le remboursement s’effectue uniquement par virement, aucun chèque ni versement en espèces n’est prévu. Vérifiez que l’IBAN est lisible et complet. Un RIB erroné retarde le traitement de plusieurs semaines.