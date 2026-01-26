Impôts locaux : en 2026, la note va encore grimper pour les propriétaires, voici pourquoi

L’année 2026 s’annonce comme un vrai casse-tête fiscal pour beaucoup de propriétaires en France. Au cœur du dossier, des hausses des prélèvements intégrés à la taxe foncière et à la taxe d’habitation alourdissent le calendrier financier des foyers. Estimé à 38 millions, le nombre de personnes concernées risque de subir cette hausse significative, tandis que les propriétaires de résidences secondaires devront faire face à une surtaxe encore plus élevée. Entre réajustements liés à l’inflation et nouvelles taxes, une double augmentation de la taxe foncière se profile à l’horizon.

La taxe foncière rattrapée par l’inflation

En France, 57,4 % des ménages possèdent leur logement, une situation qui, jusqu’ici, garantissait une certaine stabilité financière. Cet équilibre est en train de bouger. La hausse de la taxe foncière continue de grimper. Indexée sur le taux d’inflation, elle devrait être revalorisée d’au moins 0,8 % en 2026, sur la base du taux d’inflation de novembre 2025 fourni par l’Insee.

Selon le Journal du Net, le montant moyen de cet impôt devrait atteindre environ 1 100 € par propriété. Ce mécanisme d’indexation est la clé des ajustements fiscaux et montre la liaison régulière entre l’inflation et les obligations des propriétaires. À cela s’ajoutent d’autres prélèvements, comme la taxe Gemapi, qui ne facilitent pas la situation.

La taxe Gemapi qui prend de l’ampleur

La taxe Gemapi, abréviation pour « Gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations » est en plein développement. Si en 2017 seulement 2 % des communes l’intégraient à leurs prélèvements, en 2024 ce taux a bondi à 79 %, selon l’Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI). Destinée principalement à financer des infrastructures anti-inondations, elle reste une taxe facultative, mais son adoption massive traduit une pression grandissante sur les budgets locaux et nationaux.

Le plafond actuel de la taxe, fixé à 40 € par habitant, pourrait être relevé à 50 €, soit une hausse de 25 %, comme prévu dans le projet de loi de finances pour 2026. Un amendement gouvernemental, éventuellement imposé via l’article 49.3 de la Constitution, pourrait activer cette augmentation et poser de nouveaux défis aux conseils municipaux et aux contribuables.

Ce que ça change pour les contribuables

Face à des besoins urgents de financement d’infrastructures, le gouvernement justifie cette taxe par la nécessité d’adaptation au recul du trait de côte, qui touche environ un cinquième du littoral français. Selon les autorités, cet effort financier doit renforcer la résilience côtière et faciliter la construction de digues et de bassins de rétention. Pourtant, cette double hausse de taxe, appliquée sans discernement apparent, laisse les propriétaires avec plus de questions que de solutions.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu et la ministre de l’Action et des Comptes publics Amélie de Montchalin ont annoncé que les notifications de revalorisation seront envoyées aux propriétaires en juin 2026, suivies des nouveaux avis à l’automne. L’annonce du 19 novembre 2025 a déclenché un « Tollé général ! » et un élu du centre de la France a témoigné des effets potentiels de ces ajustements fiscaux pendant les cycles électoraux.