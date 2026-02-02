Initier les enfants à la citoyenneté : Arthur et Lola entrent en politique

Parler de politique aux enfants n’est jamais simple. Trop abstraite, trop conflictuelle, souvent réservée aux adultes… Et pourtant, la politique façonne déjà leur quotidien. C’est précisément ce pari audacieux et réjouissant que relève Fanny Destenay avec Arthur et Lola – Les Aventuriers Citoyens (Baribal Éditions), une nouvelle collection jeunesse à partir de 9 ans, à la fois pédagogique, accessible et profondément actuelle. Conseillère en communication, plume pour des personnalités politiques, suivie sur Instagram pour ses analyses et son sens de la pédagogie, Fanny Destenay n’en est pas à son premier livre. Elle est déjà l’autrice du roman Attachée parlementaire et du guide La communication pour les élus, publiés chez Valeurs Ajoutées Éditions.

Avec Arthur et Lola, elle change de public… sans jamais changer de cap : transmettre, expliquer et démystifier la politique. Dans cette nouvelle aventure, se joint à elle Stan Silas, illustrateur déjà reconnu pour son travail dans Biguden ou La vie de Norman par exemple.

La politique à hauteur d’enfant

Arthur et Lola vivent dans un village de Haute-Savoie, un cadre familier et rassurant. Ce sont deux écoliers curieux, malins, pleins de caractère. C’est depuis cet ancrage local, à hauteur d’enfant, qu’ils découvrent peu à peu le fonctionnement du monde politique. À travers leur quotidien, leurs questions, leurs émotions et parfois leurs incompréhensions, le lecteur entre avec eux dans la vie publique : les institutions, les responsabilités politiques, mais aussi les enjeux très concrets qui influencent leur environnement immédiat. Le ton est vivant, les dialogues fluides, l’humour bien présent, et l’on s’attache rapidement à ces deux héros qui deviennent des guides rassurants dans un univers souvent perçu comme intimidant. Les deux premiers tomes posent les bases de cet univers. Dans Arthur et Lola – Le président a disparu, une situation aussi intrigante qu’improbable bouleverse l’équilibre du pays : le président disparaît. À travers cette enquête vécue par Arthur et Lola, les jeunes lecteurs découvrent comment fonctionne l’État, pourquoi les institutions existent et comment la continuité du pouvoir est assurée. Le suspense capte l’attention, tandis que les explications s’insèrent naturellement dans le récit, toujours à hauteur d’enfant. Le second tome, Arthur et Lola – Skatepark municipal en danger, ramène l’aventure à une échelle plus proche encore du quotidien des enfants. Quand le skatepark du village est menacé, Arthur et Lola cherchent à comprendre qui décide, comment et pourquoi. Cette fois, c’est la politique locale qui se dévoile : le rôle du maire, du conseil municipal, et la place que peuvent prendre les citoyens, même jeunes, dans la vie démocratique.

Lire, comprendre, apprendre

Au-delà du récit, les ouvrages proposent un prolongement pédagogique discret et efficace (définitions, repères historiques, description du rôle des élus…). L’objectif n’est pas d’enseigner de manière scolaire, mais d’aider les jeunes lecteurs à mieux comprendre le monde qui les entoure, en s’appuyant sur l’histoire qu’ils viennent de lire. Cette approche renforce la portée citoyenne de la collection et en fait un support précieux pour accompagner les premières interrogations politiques des enfants.

Un outil précieux pour les enfants… et pour les parents

Arthur et Lola – Les Aventuriers Citoyens, c’est bien plus qu’une série jeunesse. C’est une porte d’entrée vers la citoyenneté, un moyen de susciter la curiosité, de nourrir l’esprit critique et de donner aux enfants les clés pour comprendre le monde qui les entoure.

C’est aussi un formidable support pour les parents, souvent démunis face aux questions politiques de leurs enfants, et qui trouveront ici les mots justes pour engager la discussion.

D’autres aventures sont déjà annoncées. Une chose est sûre : Arthur et Lola n’ont pas fini de faire aimer la politique — à hauteur d’enfant, mais avec de grandes ambitions citoyennes.