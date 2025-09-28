Internet par satellite à 5 € : l’offre Starlink qui met la pression aux opérateurs français

Starlink, la branche de SpaceX qui s’occupe d’Internet par satellite, vient tout juste de lancer une nouvelle solution qui risque de chambouler le marché des forfaits Internet. Le 22 août 2025, l’entreprise a présenté le « Mode Veille », une option ingénieuse qui permet aux utilisateurs de mettre leur abonnement en pause temporairement, tout en gardant une connexion basique pour seulement 5 € par mois. Cette nouveauté s’adresse aux personnes toujours en mouvement ou confrontées à de longues périodes d’inactivité.

Une solution pratique et économique

Le « Mode Veille » de Starlink se démarque en permettant de réduire significativement les dépenses, similaire à une réduction abonnement. Alors que le forfait habituel de Starlink coûte entre 40 et 45 € par mois, cette alternative permet de réaliser une belle économie. Si ce mode était au départ gratuit, sa mise en tarif permet maintenant à Starlink d’offrir un service réduit mais néanmoins fonctionnel. Les abonnés peuvent ainsi recevoir des messages et passer des appels même si leur forfait principal est en pause.

La réactivation du service complet se fait facilement via l’application Starlink, ce qui permet de revenir à un usage normal en cas de besoin urgent ou dans une zone où la couverture est limitée. Attention : il faut accepter ce tarif avant le 13 septembre 2025 pour éviter que le forfait complet ne se relance automatiquement.

Un modèle qui surprend face aux opérateurs français

À la différence des opérateurs français comme Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free, qui continuent de facturer les forfaits même lors de longues absences, Starlink propose une offre mobile gratuite davantage adaptée aux usages actuels. En France, les forfaits mobiles illimités se situent généralement autour de 20 €, 30 € ou 50 € par mois, obligeant souvent les clients à résilier s’ils veulent éviter la facture pendant leurs absences. Cette rigidité pousse bon nombre de personnes à se tourner vers des solutions plus flexibles.

Avec cette option, les opérateurs français auraient tout intérêt à repenser leur modèle pour mieux satisfaire leurs clients. Le « Mode Veille » pourrait séduire divers profils, que ce soit les propriétaires de résidences secondaires, les étudiants rentrant chez eux durant l’été ou encore les télétravailleurs itinérants.

Une avancée technologique impressionnante

Starlink continue de surprendre avec son réseau satellitaire qui couvre le globe, permettant une connexion rapide et illimitée, même dans les zones peu desservies par l’ADSL ou la fibre. Le kit Starlink Mini, proposé à 277,45 € sur Rakuten via le partenaire PCcomponentes, offre un accès Internet personnel et professionnel dans des endroits isolés, que ce soit en forêt, dans le désert, ou même à bord d’un bateau.

De plus, cette offre bénéficie d’un cashback intéressant de 3 %, rendant cette technologie plus accessible. L’arrivée du « Mode Veille » ainsi que du kit Starlink Mini montre que SpaceX sait renouveler ses offres pour satisfaire une clientèle aux besoins variés.

Un coup de pub bien calculé ?

Pour certains, cette initiative représente peut-être juste un bon coup de pub, tandis que d’autres saluent cette stratégie commerciale qui arrive à point nommé sur un marché en perte de vitesse. Les opérateurs classiques, comme Bouygues avec son offre Bbox, n’offrent pas encore la possibilité de mettre en pause temporairement un abonnement, ce qui laisse une porte ouverte à Starlink pour attirer une nouvelle clientèle avec ses stratégies concurrentielles.

Gérer techniquement des abonnements partiellement actifs représente un défi, mais cette approche pourrait également moderniser l’image des fournisseurs traditionnels tout en limitant les résiliations. Comme le dit si bien une citation : « L’ironie, c’est que cette flexibilité pourrait justement sauver des abonnements. »