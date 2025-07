Avis aux propriétaire d’une Freebox Pop : son tarif va baisser !

L’opérateur télécom Free a récemment lancé une offre gratuite pour ses clients, dans le but de fidéliser ses abonnés. Cette promo pourrait vraiment plaire, surtout à ceux qui veulent faire des économies sur leurs factures Internet. En effet, Free offre une remise temporaire sur l’abonnement Freebox Pop, une idée qui s’adresse à de nombreux foyers français.

Une promo qui fait plaisir aux abonnés Freebox Pop

À partir du 1er juin 2025, les détenteurs d’une Freebox Pop verront automatiquement leur facture baisser. Le tarif mensuel passera de 39,99 euros à 34,99 euros pendant six mois. Comme le résume bien Free dans son communiqué : « C’est cadeau ! Vous allez aimer ce qu’on vous réserve : à compter du 01/06/2025, vous profiterez d’une nouvelle remise sur votre offre Freebox. »

La Freebox Pop se distingue par des performances techniques de haut vol : un débit Internet allant jusqu’à 5 Gb/s en téléchargement et jusqu’à 900 Mb/s en envoi. En plus, les abonnés bénéficient de chaînes de télévision et d’une téléphonie illimitée.

Retour sur les précédentes manœuvres de Free

Cette promo n’est pas une première pour Free. Fin février dernier, l’opérateur avait déjà proposé une remise similaire aux utilisateurs de la Freebox Révolution, avec une réduction de cinq euros pendant six mois. Quelques semaines plus tard, la même offre avait été étendue aux abonnés Freebox Pop.

Sur le plan commercial, Free mise sur un savant mélange de techniques digitales et d’échanges directs pour fidéliser ses clients, une stratégie commerciale qui marche bien pour maintenir la relation avec les abonnés. Par exemple, certaines promos proposent une réduction de dix euros par mois pendant un an pour ceux qui hésitent à raccrocher.

La résiliation chez Free : un vrai parcours du combattant

Résilier chez Free reste connu comme étant un peu compliqué. Pour mettre fin à leur contrat, les abonnées doivent suivre plusieurs étapes souvent considérées comme pénibles. La résiliation se fait uniquement par téléphone au 3244 ou par courrier postal (il n’existe pas de guichet en boutique pour ces démarches). Depuis septembre 2023, une nouvelle réglementation oblige pourtant les fournisseurs internet à proposer une option de résiliation en ligne simple et rapide.

Même si Free a ajouté cette option sur son site, elle est encore difficile à trouver. Pour accéder au lien « Résiliation » pour les abonnements fixes ou « Résilier un contrat » pour les offres mobiles, il faut descendre jusqu’en bas des pages concernées.

Les frais de résiliation varient selon la date de souscription : ceux ayant souscrit avant le 26 novembre doivent payer 49 euros, et ceux après, 59 euros. Par ailleurs, tous les équipements prêtés doivent être retournés dans un délai fixé.

Des dispositifs pour freiner la résiliation

Pour éviter que ses clients ne partent, Free a mis en place plusieurs mesures dans l’espace abonné sous la rubrique “Plus besoin de mon abonnement”. L’opérateur privilégie le dialogue téléphonique pour mieux cerner les attentes des abonnés et, au passage, essayer de les retenir. Comme le dit l’entreprise : « Chaque étape vers la rupture est pensée pour freiner l’élan des abonnés ».

Avec cette baisse de tarif sur la Freebox Pop et sa stratégie proactive pour retenir ses clients, Free montre sa volonté de proposer sans cesse des offres attractives et de garder un lien de proximité avec ses abonnés actuels et futurs. Ce dispositif pourrait bien donner du fil à retordre à la concurrence dans le secteur des télécommunications en France, en offrant plus d’options aux consommateurs avertis grâce à ses stratégies concurrentielles.