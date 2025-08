« Jamais travaillé, mais 1 600 € par mois » : le système une nouvelle fois pointé du doigt

Dans notre société, on imagine souvent la retraite comme le fruit de nombreuses années de boulot. Pourtant, il est possible de toucher une pension de vieillesse même sans avoir exercé d’activité professionnelle. Cette situation concerne de nombreux seniors qui, pour diverses raisons, n’ont pas pu cotiser suffisamment. En France, plusieurs mécanismes existent pour garantir un revenu minimum aux personnes âgées, quels que soient leurs parcours. L’objectif est de permettre à tous de bénéficier d’un niveau de vie décent une fois la retraite atteinte.

L’aspas, une aide pour les seniors

Le dispositif principal est l’Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa). Ce dispositif est accessible à partir de 65 ans, ou dès 62 ans si une inaptitude est constatée. Pour le percevoir, il faut résider en France au moins neuf mois par an et remplir certaines conditions d’éligibilité. Le montant maximum est de 1 034,28 euros par mois pour une personne seule et de 1 605,73 euros par mois pour un couple. Attention, des plafonds de ressources s’appliquent : 12 411,44 euros par an pour un individu et 19 268,80 euros par an pour un couple.

Pour faire la demande, il faut s’adresser soit à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav), soit à la Mutualité sociale agricole (MSA) pour ceux ayant eu une carrière agricole. La liste des pièces à fournir comprend une pièce d’identité, des relevés bancaires, un avis d’imposition ainsi qu’un justificatif de domicile. Le traitement du dossier prend généralement entre quatre et six mois, voire plus dans certains cas.

Valider ses trimestres sans emploi stable

Il existe aussi des moyens de valider des trimestres sans avoir eu un emploi stable grâce à des périodes dites « assimilées ». Ces périodes peuvent concerner :

la maternité ou l’adoption

l’éducation des enfants

les arrêts maladie ou les accidents du travail

le service militaire ou civil

le chômage, qu’il soit indemnisé ou non

la formation professionnelle

Ainsi, quelqu’un qui a élevé plusieurs enfants ou qui a connu de longues périodes de maladie peut voir ses trimestres validés pour constituer sa pension.

D’autres dispositifs et droits particuliers

L’Assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) permet, quant à elle, d’accumuler des trimestres en s’occupant des enfants ou de proches dépendants. Ce mécanisme, financé par la CAF, est soumis à des conditions de ressources. De plus, les personnes handicapées bénéficient de droits spécifiques pour sécuriser leur avenir financier à l’approche de la retraite. Ces dispositifs reconnaissent les carrières souvent invisibles, pourtant indispensables au maintien du lien social.

Combiner et améliorer ses revenus

L’Aspa peut être cumulée avec certains autres revenus, sous des conditions bien précises. Par exemple, la pension de réversion est prise en compte dans le calcul, ce qui vient ajuster le montant final. Les revenus locatifs, eux aussi, peuvent jouer sur le montant perçu. Il existe néanmoins des cas particuliers : les veuves de guerre, par exemple, peuvent cumuler intégralement l’Aspa avec la pension de réversion sans subir de plafonnement.

Pour ceux qui ne cotisent pas directement au système classique, le viager peut être une option intéressante. Ce mécanisme permet de transformer un bien immobilier en revenu régulier tout en continuant d’y habiter. Par ailleurs, louer une partie de son logement peut constituer une source supplémentaire de revenus.

En définitive, il existe plusieurs solutions pour obtenir une retraite minimale, afin de protéger les seniors vulnérables sur le plan financier. Ces dispositifs visent à permettre à chacun de vivre décemment après 65 ans, même en cas de parcours professionnel atypique ou inexistant.