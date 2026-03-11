Rappel massif de jambon blanc : des millions de Français potentiellement exposés à la Listeria

Une alerte sanitaire majeure fait du bruit aujourd’hui en France : plusieurs produits alimentaires de jambon blanc sont rappelés massivement. Ce rappel fait suite à la détection de la bactérie Listeria monocytogenes dans plusieurs lots, ce qui inquiète les consommateurs. Relayé par différent médias comme La Dépêche le 8 mars 2026, l’avertissement insiste sur les risques liés à la consommation de ces produits contaminés et invite à la prudence.

Rappel national des produits

Le 7 mars 2026, un rappel national a été lancé pour un ensemble de produits de jambon, touchant une large distribution dans de nombreuses enseignes françaises. Les supermarchés concernés sont Leclerc, Intermarché, Auchan, Casino, Super U, Maison du Frais, et le Magasin d’usine Aoste. Rappel Conso étend aussi ce rappel à des ventes locales spécifiques dans le Rhône et l’Isère où des tranches de jambon déclassées ont été commercialisées.

La marque Aoste est au cœur de l’alerte, avec plusieurs produits visés par le rappel. Sont concernés :

« jambon cuit Aostinos » (2 tranches, 130 g)

« jambon cuit au torchon » (4 tranches, 240 g et 4 tranches, 260 g)

« jambon cuit supérieur cuisiné à l’os » (2 tranches de 130 g et 4 tranches de 260 g)

« jambon cuit au torchon sans couenne » (4 tranches, 240 g)

Les autorités sanitaires demandent aux consommateurs de vérifier la présence de ces références dans leurs réfrigérateurs.

Quels sont les risques pour la santé

La bactérie Listeria monocytogenes peut être dangereuse et provoque la listériose. La maladie peut avoir un délai d’incubation allant jusqu’à huit semaines. Les signes les plus courants sont de la fièvre, parfois accompagnée de maux de tête et de courbatures. Des formes sévères, notamment des complications neurologiques comme des méningites, sont possibles.

Les personnes les plus exposées sont les femmes enceintes, les personnes âgées, et les sujets immunodéprimés (qui ont un système immunitaire affaibli), avec un risque plus élevé de conséquences graves. Pour les femmes enceintes, l’infection peut entraîner des conséquences graves pour le fœtus. Rappel Conso rappelle qu’il faut consulter immédiatement un médecin si des symptômes surviennent après consommation.