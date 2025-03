Jeux Mondiaux d’Hiver Special Olympics 2025 : Turin célèbre le sport et l’inclusion !

Du 8 au 15 mars 2025, la ville italienne de Turin accueille les Jeux Mondiaux d’Hiver Special Olympics, un événement international dédié aux athlètes en situation de handicap mental. Plus de 1 500 sportifs, représentant 103 pays, se retrouvent pour une semaine de compétition dans un esprit de partage, de dépassement de soi et d’inclusion.

Au programme : huit disciplines hivernales comme le ski alpin, le ski de fond, le patinage artistique, la randonnée-raquette, le hockey sur glace ou encore le snowboard. Les épreuves se déroulent sur des sites emblématiques des Alpes italiennes, notamment Sestriere, Bardonecchia et Pragelato.

22 athlètes français engagés sur trois disciplines

La délégation française, forte de 22 athlètes, est accompagnée de six coachs et cinq encadrants. Ces sportifs amateurs, sélectionnés pour leur engagement et leur motivation, participent à trois épreuves principales :

🏔 Ski alpin

🎿 Ski de fond

❄️ Randonnée-Raquette

Parmi les représentants tricolores, six athlètes viennent de l’IME Les Glycines, un établissement basé à Saint-Germain-en-Laye, membre du groupe Avenir APEI. Compétiteurs pour l’épreuve de randonnée-raquette, l’équipe est composée de Stéphanie, Virgile, Nicolas, Nathan, Mathilde et Astrid, qui vivent une expérience unique sur la neige italienne.

Équipe des Glycines

Astrid, 17 ans, en quête d’un nouvel exploit

L’équipe performe, comme avec Astrid De La Ferté qui, à seulement 17 ans, a déjà gagné sa première médaille . Et elle ne compte pas s’arrêter là : elle s’apprête à concourir à nouveau avec l’ambition de décrocher l’or ! Son parcours est suivi de près par son équipe et ses encadrants, qui l’encouragent dans cette belle aventure sportive.

Astride De La Ferté – Rando raquette

Un rendez-vous à ne pas manquer !

Les Jeux Mondiaux d’Hiver Special Olympics 2025 sont bien plus qu’une simple compétition : ils offrent une formidable vitrine à des athlètes souvent invisibilisés et rappellent que le sport est un outil puissant d’inclusion et de reconnaissance.

Avec Turin comme écrin, les délégations du monde entier vont vibrer au rythme des épreuves et partager des moments intenses. Bonne chance à l’équipe de France et à Astrid dans leur quête de performance et de plaisir sur la neige ! 🚀❄️🏅

Équipe des Glycines et leurs encadrants

Pour revivre la cérémonie d’ouverture, vous pouvez visionner la vidéo complète ci-dessous.