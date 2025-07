La chaleur va-t-elle devenir insoutenable début août ? Les prévisions inquiètent

L’été 2025 en France joue les montagnes russes. Par moments, on subit des pics de chaleur intense, et puis d’autres fois, le temps se montre capricieux. Au début, on a connu des prévisions météo pour mi-juillet parlent d’un retour à une ambiance plus tempérée. Différents éléments influent sur ces variations, bouleversant le quotidien des Français.

Conditions météo du moment

En ce moment, la France est sous l’emprise d’une goutte froide, ce qui explique un temps souvent très pluvieux jusqu’à jeudi. Cette situation favorise des orages violents, voire de véritables orages dans certaines régions. Les températures ne se ressemblent pas d’un bout à l’autre du pays. Dans la moitié nord, elles restent parfois basses pour un mois de juillet, alors que dans la basse vallée du Rhône et dans le Var, les maximales estivales varient entre 27 et 30°C à l’ombre.

Pour les jours à venir

Jeudi, le ciel sera largement couvert, mais quelques éclaircies permettront aux températures de se rapprocher des normales saisonnières. Le week-end prochain s’annonce encore incertain, avec un risque persistant d’averses orageuses. Néanmoins, on s’attend à une hausse progressive des températures sur tout le territoire. Dans la moitié nord hors Bretagne, les maximums avoisineront 23 à 25°C, et dans le sud, ils pourraient être similaires, voire légèrement supérieurs. À Lyon, en vallée du Rhône, il pourrait faire 27°C, et sur l’arc méditerranéen, quasiment 30°C.

Perspectives pour le long terme et août

Les prévisions montrent que le flux d’air venant du nord-ouest à nord-est apportera une masse d’air qui ne promet pas de grosses chaleurs. Même s’il n’est pas question de froid, les journées risquent d’être moins chaudes que celles que l’on vient de vivre ces dernières semaines. L’anticyclone des Açores étant trop éloigné, la chaleur ne s’installe pas sur la durée – dans les 10 à 15 jours à venir, on ne devrait pas voir dépasser les 25°C de façon prolongée. Ce temps plus frais correspond à un été « normal » en France.

Quant à août, un temps chaud et sec est envisageable pour une partie du mois. Bien que le risque de canicule reste limité en juillet, il pourrait augmenter début août si les anticyclones persistent.

Le temps ces derniers jours

Le début de l’été 2025 a été marqué par des vagues de chaleur intenses, avec des températures élevées, avec des températures souvent supérieures à 40°C en juin et début juillet. À moyen terme, on observe une tendance vers une chaleur plus modérée, sans alerte majeure pour les quinze prochains jours. Les perturbations actuelles semblent empêcher l’installation durable de fortes chaleurs.

D’ici la fin juillet, les températures devraient évoluer progressivement : une baisse ce week-end, suivie d’un remontant en milieu de semaine prochaine. Au nord, on enregistrera des maximales entre 25 et 30°C, et dans le sud, elles pourraient grimper entre 30 et 35°C, notamment pendant le week-end du 26 juillet.

La situation actuelle ne présage pas la formation d’un « bloc chaud » durable ni d’une canicule généralisée avant la fin juillet. Toutefois, certains modèles météorologiques, comme l’ECMWF, évoquent le retour potentiel d’une dorsale subtropicale, qui pourrait réchauffer nettement fin juillet-début août.

L’été 2025 a bien commencé avec des températures supérieures à la normale depuis le 1er juin, mais août pourrait revenir à une ambiance plus tempérée, avec un risque de canicule limité pour l’instant.