La dette américaine franchit un nouveau seuil alarmant

Au 12 août 2025, la dette nationale des États‑Unis a atteint 37 000 milliards de dollars, un niveau inédit, selon les données officielles du département du Trésor : ce record est survenu bien plus tôt que les projections prépandémie prévoyaient, qui le plaçaient au-delà de 2030.

Une dette qui explose depuis la Covid-19

Les programmes de relance massifs liés à la pandémie, les baisses d’impôts et les nouvelles lois de dépenses ont été les principaux catalyseurs de cette montée fulgurante de l’endettement. Les analystes soulignent que les États‑Unis ajoutent désormais environ mille milliards de dollars à leur dette tous les cinq mois, soit un rythme plus du double de ce qu’ils ont connu au cours des 25 dernières années selon Associated Press. Cette dette équivaut à environ 123 % à 124 % du PIB américain et place les États‑Unis parmi les économies développées les plus fragilisées par leur dette publique.

Le poids de la dette ne se limite pas à son montant, mais s’ajoute sous la forme d’un service de la dette particulièrement lourd. En 2024, les intérêts ont représenté près de 13 % des dépenses fédérales, dépassant ainsi les dépenses liées à la défense nationale. La montée des taux depuis 2022 explique en grande partie cette situation, avec un taux moyen sur toute la dette fédérale qui a grimpé de 1,556 % en janvier 2022 à plus de 3,352 % en juillet 2025, le niveau le plus élevé depuis la Grande Récession.

Des agences de notation sur le qui-vive

Les marchés financiers observent cette trajectoire avec inquiétude. En mai 2025, Moody’s a rétrogradé la note de crédit souverain américaine à « Aa1 », rejoignant Fitch (2023) et S&P dans leur méfiance. Cette décision reflète la montée des déficits structurels, l’absence de plan budgétaire crédible et l’accélération des coûts d’emprunt. Moody’s avertit que sans mesures correctrices rapides, la confiance des créanciers pourrait encore s’affaiblir, entraînant des coûts de financement supplémentaires. L’agence met ce signal au rang de « coup de semonce pour la crédibilité financière du pays »

La dette américaine atteint aujourd’hui un sommet avec 37 000 milliards de dollars, soit plus de 123 % du PIB, des coûts d’intérêt en forte hausse – dépassant désormais le budget de la défense – et une note de crédit qui s’effrite. Ces éléments forment un faisceau convergent d’alerte pour l’économie et les marchés. Pour le secteur économique et entrepreneurial international, l’urgence est claire : le gouvernement de Donald Trump doit rétablir sa crédibilité budgétaire.