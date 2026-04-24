Pourquoi les Su-30SM russes frôlent l’espace aérien de l’OTAN : les Rafale français ont dû décoller plusieurs fois en quelques heures

Les tensions dans le ciel au‑dessus de la mer Baltique se sont fait remarquer après une série d’interceptions menées par l’armée de l’air française. Dans le cadre de la mission de « police aérienne renforcée » de l’OTAN, cette semaine a vu une intensification des sorties des chasseurs français face à des aéronefs russes, montrant les défis de la sécurité aérienne dans cette zone stratégique.

La mission de l’OTAN qui veille au‑dessus des pays baltes

Lancée en 2004, la mission d’« enhanced Air Policing » de l’OTAN vise à préserver l’intégrité de l’espace aérien des pays baltes, Lituanie, Lettonie, Estonie, et à maintenir la paix. La France, cheffe de la rotation actuelle depuis fin mars, opère principalement depuis la base aérienne de Šiauliai en Lituanie. Cet effort européen se concentre sur la protection de la mer Baltique et des frontières orientales de l’OTAN.

Les pays baltes, de par leur position géographique, sont des points clés pour la surveillance et la défense des espaces aériens alliés. La France déploie quatre Rafale B et joue un rôle important dans cette configuration. Ces appareils interceptent et escortent des aéronefs militaires à proximité, offrant une réponse rapide et une veille permanente contre toute intrusion.

Les Rafales français à l’œuvre

Sur une semaine particulièrement chargée, l’armée de l’air française a effectué pas moins de quatre déploiements, identifiant et escortant au moins six avions russes, rapporte Le Parisien. Ces opérations, lancées depuis Šiauliai, montrent l’expertise française en matière d’alertes aériennes. Une vidéo publiée par l’armée française illustre l’engagement des Rafales, équipés des nacelles de ciblage Thales Talios (nacelle optronique), dans la poursuite d’un avion de renseignement électronique II-20M (plate‑forme de collecte électronique), accompagné d’un chasseur Su-30SM.

Les Rafales, grâce à leurs capteurs et à leur avionique, peuvent réaliser des évaluations visuelles des menaces à longue distance, contribuant à la protection des États membres de l’OTAN, malgré certaines vulnérabilités logistiques. Parallèlement, la présence des missiles antiradiation Kh-31P et Kh-31PM (missiles conçus pour viser les radars) sur certains avions russes ajoute une dimension sensible à ces rencontres.

Qui est impliqué et pourquoi ça compte

Plus de 100 militaires français sont aujourd’hui déployés dans le cadre de cette mission importante sous l’égide de l’OTAN, illustrant les capacités militaires françaises.

Cela illustre non seulement l’engagement de la France pour la défense collective, mais aussi sa capacité à réagir rapidement à tout incident aérien suspect près des frontières baltes.

L’intervention d’aéronefs russes en mer Baltique, comme l’II-20M et le Su-30SM, accentue les tensions régionales. Le site Defence Blog a mis en avant le rôle de l’II-20M, une plate‑forme capable de capter non seulement les émissions radar mais aussi les communications, ce qui complète son intérêt pour la collecte de données électromagnétiques. Ces appareils, parfois équipés d’armements sophistiqués, peuvent présenter une menace pour les moyens de défense aérienne de l’OTAN.